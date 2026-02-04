【KOGYARU 涙の卒業】小学生ギャルグループ、初となる“エモすぎ”卒業ソング「ウチらForever」を 2026年2月4日（水）リリース！

株式会社HJ

小学生ギャルグループ『KOGYARU（コギャル）』は、グループ初となる卒業アンセム「ウチらForever」を2026年2月4日（水）にリリースすることをお知らせいたします。

本作品は、活動を共にしてきたメンバーの卒業を記念した楽曲であり、同日 0:00 より楽曲配信、17:00よりミュージックビデオ（MV）の公開をいたします。

楽曲配信：https://linkco.re/p6a0DthS

MV配信URL： https://youtu.be/Jy7CCm4dGas?si=95Ob0Vdltcdi8rml(https://youtu.be/Jy7CCm4dGas?si=95Ob0Vdltcdi8rml)

■渋谷に激震を走らせた2年間の集大成。14人で歌う「ウチらの絆は永遠」

今作は、今春にKOGYARUを卒業する、「りゅあ」「らら」「ちゃんもあ」の3名をメインに据えたラストソングです。2年間の活動を通じて成長してきた3人の歩みを振り返る内容でありながら、同じく卒業を迎えるすべての子どもたちの背中を押す卒業ソングに仕上がっています。

ラストサビでは、残る後輩メンバー全員によるコーラスが重なり、仲間との絆や想いが次の世代へと受け継がれていく情景を表現。立ち上げ当初はさまざまな意見もありましたが、屈することなく自分たちのスタイルを貫いてきた彼女たちの“2年間の軌跡”が、エモーショナルな旋律と共に描き出されています。

卒業していく3人への寂しさとともに、「これからは私たちに任せてほしい」という後輩たちの決意が込められた、新時代の卒業アンセムです。

■MV注目ポイント：地元から始まった歩みを辿る映像

ミュージックビデオでは、卒業生3名のレコーディングシーンに加え、それぞれの思い出が詰まった地元でのシーンを中心に構成されています。

初めて渋谷で撮影した緊張の瞬間を思い返しながら、活動の原点を辿るドキュメンタリータッチの映像となっています。

■楽曲概要

・楽曲タイトル：ウチらForever

・リリース日：2026年2月4日（水）0:00

https://linkco.re/p6a0DthS

・MV公開時間：2026年2月4日（水）17:00

https://youtu.be/Jy7CCm4dGas?si=95Ob0Vdltcdi8rml



〈制作スタッフ〉

・作詞：Yayoi Daimon

・作曲：Omari Clarke, Yayoi Daimon

・Guitar：Haruki Kume

■『KOGYARU』について

2023年4月に発足した「小学生ギャルによる小学生ギャルのための小学生メディア」から生まれたグループ。日本独自の文化である「GYARU」を世界に発信するべく活動を展開。1st Single「SHIRANKEDO」がYouTubeで1,210万回再生、TikTokで2億3,500万回再生を記録するなど、デジタルネイティブ世代を中心に圧倒的な支持を得ています。

現在は、全国11都市・22公演を巡るキャリア最大規模の全国ツアー「KOGYARU WARS -Episode One-」（総動員予定4万人）を開催中です。

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

