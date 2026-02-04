パラスポーツを応援する寄付のしくみ-コモンズPOINT- 第13期応援先を 一般社団法人日本知的障がい者卓球連盟に決定（第12期から継続）

コモンズ投信株式会社

2025年5月コモンズ投信周年イベントにてパラ卓球交流会の様子



このたび、コモンズ投信株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊井哲朗、以下 「コモンズ投信」）は、当社の顧客、投資先、その他ステークホルダーと共に「一人ひとりの未来を信じる力を合わせて、次の時代を共に拓く」という創業理念に基づくファンド「ザ・2020 ビジョン」の寄付のしくみ コモンズ POINTの応援先である一般社団法人日本知的障がい者卓球連盟を第12期に引き続き第13期も継続して応援することを決定しましたので、以下にお知らせいたします。

コモンズPOINT パラスポーツを応援する寄付のしくみ

https://www.commons30.jp/fund2020/point/

パラスポーツ応援プログラム コモンズPOINT について

ザ・2020 ビジョンは、2020 年を起点として日本が大きく変わる、その「変化」をファンドを通じて皆さんと共有していきたいとの想いから2013年12月に設定・運用を開始しました。

パラスポーツに理解が深まれば、社会的なダイバーシティ（多様性）への理解が深まり、今後、世界の主要都市が高齢化する中で、日本が貢献できる分野も飛躍的に増えると考えています。 そこで、日本のパラスポーツ団体を応援する独自の寄付プログラムとして、当ファンドから当社が受け取る信託報酬の1％程度を寄付するコモンズ POINT を設けました。

応援先選定基準

・パラスポーツの振興に取り組み、日本のダイバーシティ推進に活躍が期待される団体。

・資金使途など、財務内容の開示がしっかりとなされていること。

・当社が団体の知名度向上に貢献できる可能性があること。

・協同の企画、行動できる可能性があること。

・当社との対話がスムーズであること。

第12期寄付報告

2025年 12 月 18日のザ・2020 ビジョンの決算において、第 12 期コモンズPOINTの寄付金額を95万円に決定しました。

※寄付の初年度である第12期は、一般社団法人日本知的障がい者卓球連盟に85万円を寄付し、最終候補団体であった一般社団法人日本パラカヌー連盟と一般社団法人日本パラアイスホッケー協会にそれぞれ５万円を寄付しました。

第13期の継続応援審議について

第12期応援先の決定の際に、「同団体の応援期間は次回ロサンゼルス・パラリンピック開催年まで（2025年～2028年）とし、毎期末、社員と外部審査委員で構成する選考委員会において継続応援の承認プロセスをとること」としています。

＜選考委員会メンバー 順不同＞

青木高氏（公益社団法人 日本フィランソロピー協会 事務局長）

小澤直氏（公益財団法人 日本財団パラスポーツサポートセンター 常務理事）

信氏健人氏（公益財団法人 日本財団パラスポーツサポートセンター 総務部 ディレクター）

伊井哲朗（コモンズ投信株式会社 代表取締役社長）

渋澤健（同 取締役会長）

中村耀太（同 顧客業務部）

山本哲也（同 マーケティング部）

継続応援審議会にて

パラスポーツが社会課題と人々を繋げる役割を担える可能性は高く、ダイバーシティ（多様性）豊かな社会の実現への貢献が期待されます。 コモンズ投信は、今後も引き続きファンドのお仲間のみなさまと共に、パラスポーツ競技団体の応援を継続して行って参ります。

（ご参考）コモンズPOINT第12期活動報告

◆周年イベント「COMMONS MEETS 2025」 パラ卓球体験会

https://www.commons30.jp/contents/common-ground/5739/

◆コモンズでパラ卓球大会を観戦！

https://youtu.be/R1fAMnesgfE?si=MSmGfAUnuQE5KTqp

■会社概要

商号 ： コモンズ投信株式会社

金融商品取引業者(投資運用業・第二種金融商品取引業者)

関東財務局長(金商)第2061号

代表者 ： 代表取締役社長 伊井 哲朗

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビル16階

設立 ： 2007年11月

事業内容：投資信託の設定・運用及び販売

加入団体： 一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

URL ： https://www.commons30.jp

■ザ・2020ビジョンのリスクと費用

https://www.commons30.jp/fund2020/risk-cost