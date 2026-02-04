RORRY、外出先でもすぐ使える安心をかなえるカラビナ付き・巻き取り式USB-C内蔵モバイルバッテリー「D3-12000」を発売

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

女性に寄り添う充電ブランド RORRY（ロリー） は、外出先でもすぐ使える安心をかなえる、カラビナ付き・巻き取り式USB-Cケーブル内蔵の12000mAh・30W急速充電対応モバイルバッテリー「D3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo)」を、2026年1月30日よりAmazonおよび楽天市場にて発売いたします。

発売を記念し、2026年2月15日までの期間限定で、50％OFFとなる特別キャンペーンを実施いたします。

声から生まれた、新しいRORRYのかたち

RORRYの D2シリーズ は、その使いやすさとアクセサリー感のあるデザインから、SNSを中心に多くの支持を集めてきました。

特に、カラビナ付きでバッグにそのまま付けられる手軽さは、「探さずにすぐ使える」と、多くの方にご好評いただいています。

一方で、ユーザーからは「H1の巻き取り式USB-Cケーブルの便利さを、D2にも取り入れてほしい」という声も多く寄せられるようになりました。

そうした声に向き合い、D2のデザイン性と、H1の巻き取り式USB-Cケーブル機能を融合させて生まれたのが、

今回発売する D3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo) です。

巻き取り式USB-Cケーブルが、外出をもっと軽やかに

D3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo) には、巻き取り式USB-Cケーブルを本体に内蔵しています。

使いたい分だけ引き出して、使い終わったらワンタッチで戻す。

ケーブルを探す時間や、バッグの中で絡まるストレスを感じることなく、外出先でも自然な流れで充電ができます。

ケーブルは入出力両対応のため、デバイスの充電はもちろん、モバイルバッテリー本体の充電もこの1台で完結します。

バッグの中がすっきり整う心地よさが、毎日の満足感につながります。

忙しい毎日を止めない、スムーズな充電体験

30W出力の急速充電に対応し、外出前の短い時間でも、iPhoneやiPad、USB-C対応機器をスピーディーに充電できます。

時間に追われがちな朝や移動中でも、充電待ちで足を止める必要がありません。

さらに、Apple Watch用ワイヤレス急速充電（最大5W）にも対応。

忙しい毎日の合間でも、腕元のデバイスまでしっかりとサポートします。

最大3台まで同時に充電できる設計で、デバイスが増えがちな日常にも、無理なく寄り添います。

充電残量を気にしない、という安心感

12000mAhの大容量バッテリーを搭載し、スマートフォンは約2回フル充電が可能です。

動画視聴やSNS、地図アプリなど、スマホをつい使ってしまう日でも、「まだ大丈夫」と思える余裕を支えます。

1日目はもちろん、2日目まで。

充電残量を気にせず過ごせることが、外出の自由度を高めてくれます。

毎日持ち歩きたくなる、アクセサリーのような存在

D3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo) は、機能性だけでなく、見た目の心地よさにもこだわりました。

上品なレザー調デザインは、充電アイテムでありながら主張しすぎず、毎日のコーディネートに自然になじみます。

「持つこと」そのものが負担にならない。

そんな存在であることも、RORRYが大切にしているポイントです。

発売記念キャンペーンのご案内

D3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo) の発売を記念し、より多くの方にこの充電の安心を体験していただくため、通常価格 7,999円（税込） のところ、期間限定でキャンペーン価格 3,999円（税込・50％OFF） にてご提供いたします。

通勤・通学、旅行、育児シーンまで。

毎日を支える1台を、特別な価格でお届けします。

実施期間：

2026年1月30日（金）20:00 ～ 2月15日（日）23:59

通常価格：7,999円（税込）

キャンペーン価格：3,999円（税込・50％OFF）

■ Amazon

商品ページ：https://amzn.to/4qWRHFo

50%OFFクーポンコード：RORRYD35

■ 楽天市場

商品ページ：

https://a.r10.to/hPZT4M

クーポンリンク：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VEJRTS1IUldGLVBUNjItTk1ITA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VEJRTS1IUldGLVBUNjItTk1ITA--&rt=)

クーポンコード：HRWF-TBQM-PT62-NMHL

つながっている安心が、毎日をもっと自由に

RORRYはこれからも、スペックだけではなく、使う人の一日や気持ちに寄り添う製品づくりを大切にしていきます。

D3-12000 は、ユーザーの声とともに生まれた、RORRYの次の一歩です。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

※本製品はサンプル提供可能です。

レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。

株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO

メールアドレス：marketing@rorry.com