第7回 東京ベンチャー企業選手権大会2025 ファイナル審査イベント 報道関係取材・一般観覧受付開始
有限会社ロッキングホース
東京ベンチャー企業選手権大会 2025「ファイナル審査」
東京ベンチャー企業選手権大会は、革新的な技術やビジネスモデルを有するベンチャー企業の発掘・育成を目的としたピッチコンテストです。
■大会公式サイト
■公式Facebook
【本件に関するお問い合わせ先】
東京ベンチャー企業選手権大会2025（以下、本大会）を運営する、東京ユニコーンプロジェクト運営委員会は、本大会ファイナル審査イベントの報道関係取材・一般観覧の受付開始をお知らせします。
報道関係取材・一般観覧をご希望の方は、下記の申し込みフォームよりお手続きください。
ファイナル審査参加申込みフォーム
https://forms.gle/mEFWpC11oH9vzBHR6
～東京ベンチャー企業選手権大会2025について～
スタートアップから成長期企業まで、多様なフェーズの挑戦者が集い、事業成長・社会実装・次なる飛躍の機会を創出します。
https://venture-championship.tokyo/
https://www.facebook.com/tokyoventurechampionship/?locale=ja_JP
有限会社ロッキングホース内
東京ユニコーンプロジェクト運営委員会
東京ベンチャー企業選手権大会2025 運営事務局
Tel：03-5745-0211
Mail：tokyo.venture.champ.2025@gmail.com