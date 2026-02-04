第7回 東京ベンチャー企業選手権大会2025 ファイナル審査イベント 報道関係取材・一般観覧受付開始

有限会社ロッキングホース

東京ベンチャー企業選手権大会2025（以下、本大会）を運営する、東京ユニコーンプロジェクト運営委員会は、本大会ファイナル審査イベントの報道関係取材・一般観覧の受付開始をお知らせします。

報道関係取材・一般観覧をご希望の方は、下記の申し込みフォームよりお手続きください。

ファイナル審査参加申込みフォーム

東京ベンチャー企業選手権大会 2025「ファイナル審査」

https://forms.gle/mEFWpC11oH9vzBHR6

～東京ベンチャー企業選手権大会2025について～

東京ベンチャー企業選手権大会は、革新的な技術やビジネスモデルを有するベンチャー企業の発掘・育成を目的としたピッチコンテストです。

スタートアップから成長期企業まで、多様なフェーズの挑戦者が集い、事業成長・社会実装・次なる飛躍の機会を創出します。

■大会公式サイト

https://venture-championship.tokyo/

■公式Facebook

https://www.facebook.com/tokyoventurechampionship/?locale=ja_JP

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社ロッキングホース内

東京ユニコーンプロジェクト運営委員会

東京ベンチャー企業選手権大会2025 運営事務局

Tel：03-5745-0211

Mail：tokyo.venture.champ.2025@gmail.com