「ABEMA」にてユク・ソンジェ（BTOB）×キム・ジヨン（宇宙少女 ボナ）主演ファンタジーロマンス時代劇『鬼宮（ききゅう）』 2026年3月2日（月）より配信開始

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ユク・ソンジェ（BTOB）、キム・ジヨン（宇宙少女 ボナ）が主演を務める韓国ドラマ『鬼宮（ききゅう）』（全32話）を、2026年3月2日（月）より配信開始することを決定いたしました。なお、本作は配信開始から1ヶ月間、全話無料でお楽しみいただけます。

「ABEMA」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンス、時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ・中国ドラマ作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組など、900作品以上を配信しております。

このたび新たに配信開始する『鬼宮』は、2025年4月に韓国で放送され、国内外で高い支持を集めた話題作です。強い霊力を持つ少女と、悪神、そして王宮に巣食う“鬼”の呪いを描いたファンタジーロマンス時代劇となっております。

幼い頃から、悪神カンチョリに付きまとわれてきた霊力の持ち主・ヨリ。ある日、故郷を離れて久しい初恋の人・ユン・ガプが、検書官（コムソグァン）となって彼女の前に現れます。再会を喜び、共に漢陽へと向かうヨリでしたが、旅の途中、ガプは何者かに殺され、その身体に悪神カンチョリが憑依してしまいます。

愛する人の身体を取り戻すため、ガプの魂を探すヨリは、王宮に“悪鬼”が潜んでいることを知り、命がけで立ち向かうことに。やがてヨリは、憎むべき存在だったはずのカンチョリに、次第に心惹かれていき――。

初恋、宿命、そして許されぬ恋。切なさと緊張感が交錯する物語が、壮大なスケールで描かれます。

本作で、霊力を持つヒロイン・ヨリを演じるのは、宇宙少女のボナとして人気を集めるキム・ジヨン。ヨリの初恋の相手・ユン・ガプ役には、BTOBのユク・ソンジェが出演し、さらにキム・ヨングァンが悪神カンチョリ役を熱演します。ユク・ソンジェとキム・ジヨンは、本作での演技が高く評価され、「2025 SBS演技大賞」最優秀賞を受賞しました。

ユク・ソンジェとキム・ジヨンが紡ぐ、切なくも美しい運命の物語。王宮を舞台に描かれる壮大なファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』の世界観を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA『鬼宮（ききゅう）』（全32話）』 配信概要

配信チャンネル：韓国ドラマチャンネル

配信日時：2026年3月2日（月）～

※配信開始から1ヶ月間全話無料

番組ページ： https://abema.tv/video/episode/472-246_s1_p1000

キャスト：

キム・ジヨン：ヨリ

ユク・ソンジェ：ユン・ガプ

キム・ジフン：イ・ジョン

キム・ヨングァン：カンチョリ

キル・へヨン：ノプトク

イ・ウォンジョン：カソプ

チョ・ハンギョル：ピビ

チャ・チョンファ：ヨングム

シン・スルギ：チェ・インソン

アン・ネサン：チェ・ウォヌ

ハン・ソウン：中殿パク氏

ユン・スン：クァク・サンチュン

キム・イングォン：キム・ウンスン

ソ・ドヨン：八尺鬼

＜シナリオ＞

強い霊力を持つヨリは幼い頃より悪神カンチョリに付きまとわれていた。ある日、故郷を離れて久しい初恋の人ユン・ガプが検書官（コムソグァン）となってヨリの前に現れる。ヨリはガプと漢陽へ旅立つが、山中でガプが何者かに殺されてカンチョリがその体に乗り移ってしまう。恋しい人の体からカンチョリを追い出すためにガプの魂を捜すヨリは、王宮に悪鬼が潜むことを知る。ヨリは悪鬼と戦う中、憎んでいたはずのカンチョリにだんだん心ひかれていく。

