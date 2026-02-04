株式会社アトムと福井県との産業振興に関する連携協定企画。福井県立 福井農林高校 食品流通科にて特別授業実施

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史、以下「アトム」）は、福井県と締結している「産業振興に関する連携協定」に基づく取り組みの一環として、202６年1月２９日（木）、福井県立 福井農林高校 食品流通科にて、「外食産業とその魅力」をテーマとした特別授業を実施いたしました。

本授業では、アトム 人材開発部 部長の石田洋章が登壇し、企業が解決すべき課題についての授業及び、食品流通科の学生と共に課題解決をテーマとしたグループワークを実施し、学生のアイデアをもとに、活発な意見交換が行われました。

本連携協定は、アトムの設立50周年記念事業の一環として、創業の地である福井県において、同社の知見や経営資源を活用し、産業人材の育成および地域産業の活性化を通じて地方創生の実現に寄与することを目的に締結されたものです。

本件は、その連携企画の一つとして実施されたもので、福井県の人材育成への貢献を目的としております。アトムは今後も引き続き、地域社会および地域経済の持続的な発展に向けて積極的に取り組んでまいります。

福井県立福井農林高校 食品流通科

夢や希望を育て未来を築く教室（キャリア教育セミナー）

「外食産業とその魅力」

■実施日： 202６年1月２９日(木)

■講師 ：株式会社アトム 人材開発部 部長 石田洋章

■対象 ：福井県立福井農林高校食品流通科１年

■内容 ：【３５分】：授業及びグループワーク 【２０分】：質疑応答

【会社概要】

社名 ：株式会社アトム

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：東北・北関東・東海・北陸地区における直営・FC飲食チェーンの経営

設立 ：1972年1月（2009年3月26日 株式会社ジクト吸収合併）

資本金 ：100百万円

公式ホームページ :https://www.atom-corp.co.jp/

社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）

公式ホームページ :https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります 。