【オイシックス新潟】2026アンバサダー 第2弾発表！2025年に引き続き カルロス矢吹さん、田辺美月さん、笛田博昭さんが就任

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、昨年に引き続き以下のお二人に2026アンバサダーに就任いただきますことをお知らせいたします。

カルロス矢吹さんは、日本一おいしいスタジアムグルメの開発においてアドバイスをいただきました。また、SNSや人脈を活かして球団運営に様々なご協力をいただきました。

田辺美月さんは、幾度となく球場に足を運んでいただき、SNSでの発信をしてくださることでチームを盛り上げてくださいました。

笛田博昭さんは、試合前の国家独唱を行っていただき、スタジアム内に大きな感動をいただきました。

今シーズンもお三方には、球場に足をお運びいただき、様々なイベントにご協力いただく予定です。

2026アンバサダーのご紹介 ※50音順

【PR大使 カルロス矢吹さん】

プロフィール

作家。1985年宮崎県生まれ。

世界60ヵ国以上を歴訪し、法政大学在学中より国内外のポップカルチャーを中心に執筆業を開始。著書に「北朝鮮ポップスの世界」「世界のスノードーム図鑑」「日本バッティングセンター考」など多数。TV・ラジオなどの構成作家としても活動。日本ボクシングコミッション試合役員、オイシックス新潟アルビレックスBCアンバサダーを歴任。上田航平、ラブレターズ、Saku Yanagawa、吉住、Gパンパンダ星野の6名によるコントユニットTokyo Sketchersの事務員も担当。アーティストやアスリートのサポートも行っている。

コメント

2025年も、オイシックス新潟アルビレックスBCアンバサダーを務めることになりました。

スタジアムグルメ評論家として全国のスタジアムを巡っている知見を活かして、新潟の盛り上がりに少しでも協力出来たらと思っております！

自分自身、新潟のことを勉強中です。スタジアムにいるところを見かけたら、遠慮なくお声かけいただき、自分が知らない新潟の魅力を教えていただけたら嬉しいです！

【PR大使 田辺美月さん】

プロフィール

2001年生まれ 新潟県新発田市出身。

2018年からアイドルグループ「SKE48」にて4年間活動。卒業後、新潟県に根差した活動をしたいという想いからリリマリプロダクションに所属。2024年8月には新発田市観光アンバサダーにも就任。「地域活性化タレント」としてメディア出演や地域の発信など多方面で活動を行っている。

コメント

オイシックス新潟アルビレックスBCアンバサダーに就任させていただきました、田辺美月です！

昨年もアンバサダーとして活動させていただいてオイシックスさんの熱さ、応援する楽しさ、そして地元新潟でのホームタウン活動に心が躍りました。

今年は新戦力の選手が新潟に来てくれたということもあり、益々の活躍を期待しております！

サポーターの皆さんと楽しみながら応援していきます！よろしくお願いいたします。

【PR大使 笛田博昭さん】

プロフィール

1978年生まれ 新潟県南魚沼郡湯沢町出身。テノール歌手

名古屋芸術大学卒業、同大学大学院修了。第37回イタリア声楽コンコルソ・イタリア大使杯受賞。第9回マダム・バタフライ世界コンクール及び第50 回日伊声楽コンコルソ第1位。2012年フェッラーラ国際コンクール第1位。

コメント

2026年もアンバサダーに選んでいただきとても光栄に思います！コンサートやオペラ公演の時に、楽屋着としてオイシックス新潟アルビレックスBCのユニフォームを着させていただいております。

球場グルメなど、魅力が満載のオイシックス新潟アルビレックスBCの知名度が全国的にもっともっと上がっていくよう、PR活動などますます頑張っていきます。一緒にチームを盛り上げていきましょう！！

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。