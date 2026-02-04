国産柑橘「不知火」を漬け込んだウイスキー「橙和 -touwa-」の抽選販売を開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、国産柑橘「不知火」を漬け込んだウイスキー「橙和 -touwa-」を、2026年2月4日（水）17:00より抽選販売を開始します。（https://kurand.jp/pages/touwa）

「橙和 -touwa-」について

「橙和 -touwa-」は、国産柑橘をじっくりと漬け込んでつくったウイスキーです。使用したのはみかんの甘やかさとオレンジの清々しさを持つ日本生まれの柑橘「不知火（しらぬい）」です。熊本県の酒蔵がライスウイスキーをベースにつくりました。贅沢な素材の魅力を極限まで引き出した国産柑橘ウイスキーです。

「橙和 -touwa-」の味わい

さわやかな柑橘の香り、ウッディで上品な樽香が訪れます。まろやかなコクと旨味がなめらかに満ち、ウイスキーらしい優雅さと柑橘の清々しさが調和した、美しい余韻が広がります。上質なウイスキーの魅力が基盤にありながら、柑橘のフルーティで華やかな風味をまとったオレンジウイスキーです。ストレートやロックでも飲みやすく、じっくりと香りを堪能したい時におすすめ。さらに、炭酸水で割れば、柑橘香る爽快なハイボールとしてもお楽しみいただけます。

商品詳細

【橙和 -touwa-】

◯ジャンル：ウイスキー（酒税上はリキュール）

◯アルコール度数：33％

◯内容量：500ml

◯原材料：ウィスキー（国内製造）、不知火/香料

◯製造元：常楽酒造（熊本県）

◯販売価格：6,990円（税込）

酒蔵について

＜常楽酒造（熊本県）＞

熊本県球磨郡にて大正元（1912）年に創業した、歴史ある老舗酒蔵。水や農作物といった自然の恵みと、伝統ある技術を生かして焼酎やリキュール、ウイスキーなどをつくってきました。手間暇を惜しまず仕上げた逸品たちは、全国各地のお酒好きの舌を唸らせます。

<受賞歴＞

◯令和6年 熊本国税局酒類鑑評会 優等賞

抽選販売について

◯商品：橙和 -touwa-

◯販売価格：6,990円（税込）

◯応募期間：2026年2月4日（水）17:00～2月18日（水）13:00

◯当選連絡：2月18日（水）以降

◯配送時期：2026年4月上旬以降順次発送予定

◯特設サイト：https://kurand.jp/pages/touwa

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp