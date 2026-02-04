AMPERS&ONE、東京公演成功の熱気を大阪へ…2026年2月、大阪でファンコンサート＆アルバムプロモーション開催！

株式会社 キッス・エンタテインメント

ボーイズグループ AMPERS&ONE（アンパサンドワン） が、東京でのファンコンサート成功を追い風に、大阪でもファンとの出会いを広げていく。

AMPERS&ONEは、日本で初めて開催した東京ファンコンサートを盛況のうちに終え、完成度の高いパフォーマンスとファンとの近い距離感で大きな反響を呼んだ。その熱気をそのままに、2026年2月、大阪にてファンコンサートおよびアルバムプロモーションイベントを開催する。

まず 〈2026 AMPERS&ONE FAN-CON IN OSAKA - Fallen &ngel -〉 は、2月23日（月・祝）、COOL JAPAN PARK OSAKA TT HALLで開催される。東京公演で培われたエネルギッシュなステージと、ファンと直接触れ合う構成が大阪でも展開される予定だ。

続いて 2月21日（土）、22日（日）、24日（火）の3日間には、マイドームおおさか BホールにてAMPERS&ONE 3rd Mini Album「LOUD & PROUD」プロモーションイベントを実施。ミニライブを通じて、音楽とトークを中心にアルバムの魅力をより深く届ける。

AMPERS&ONEはこれまで、韓国および東京でのファンコンサートやプロモーションを通して、高いライブパフォーマンス力と安定感のあるステージを披露し、“ステージに強いグループ”としての存在感を確立してきた。今回の大阪開催は、その勢いをさらに広げる重要なステップとなる。

東京から大阪へと続く日本での活動を通じて、ファンとの絆をより強固なものにしていくAMPERS&ONE。今回のファンコンサートとアルバムプロモーションは、グループの成長と次なる展開を感じられる特別な機会となりそうだ。

‘2026 AMPERS&ONE FAN-CON IN OSAKA - Fallen &ngel -’

【開催概要】

会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TT HALL

(https://cjpo.jp/access/)

日程：2026年 2月23日(月・祝)

1部 OPEN 13:30 START 14:00

2部 OPEN 18:00 START 18:30

【チケット販売価格】

一般席 : 13,000円(税込)

VIP席: 19,800円(税込)

【公演詳細】

https://kissent.jp/contents/1042560

【AMPERS&ONE 3rd Mini Album [LOUD & PROUD]プロモーションイベント第２弾スケジュール】

【開催日程】

2026年2月21日(土) 大阪 マイドームおおさかBホール

2026年2月22日(日) 大阪 マイドームおおさかBホール

2026年2月24日(火) 大阪 マイドームおおさかBホール

【イベント詳細】

https://kissent.jp/contents/1042914

【Profile】

KAMDEN

BRIAN

JIHO

SIYUN

KYRELL

MACKIAH

SEUNGMO