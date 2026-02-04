AMPERS&ONE、東京公演成功の熱気を大阪へ…2026年2月、大阪でファンコンサート＆アルバムプロモーション開催！
ボーイズグループ AMPERS&ONE（アンパサンドワン） が、東京でのファンコンサート成功を追い風に、大阪でもファンとの出会いを広げていく。
AMPERS&ONEは、日本で初めて開催した東京ファンコンサートを盛況のうちに終え、完成度の高いパフォーマンスとファンとの近い距離感で大きな反響を呼んだ。その熱気をそのままに、2026年2月、大阪にてファンコンサートおよびアルバムプロモーションイベントを開催する。
まず 〈2026 AMPERS&ONE FAN-CON IN OSAKA - Fallen &ngel -〉 は、2月23日（月・祝）、COOL JAPAN PARK OSAKA TT HALLで開催される。東京公演で培われたエネルギッシュなステージと、ファンと直接触れ合う構成が大阪でも展開される予定だ。
続いて 2月21日（土）、22日（日）、24日（火）の3日間には、マイドームおおさか BホールにてAMPERS&ONE 3rd Mini Album「LOUD & PROUD」プロモーションイベントを実施。ミニライブを通じて、音楽とトークを中心にアルバムの魅力をより深く届ける。
AMPERS&ONEはこれまで、韓国および東京でのファンコンサートやプロモーションを通して、高いライブパフォーマンス力と安定感のあるステージを披露し、“ステージに強いグループ”としての存在感を確立してきた。今回の大阪開催は、その勢いをさらに広げる重要なステップとなる。
東京から大阪へと続く日本での活動を通じて、ファンとの絆をより強固なものにしていくAMPERS&ONE。今回のファンコンサートとアルバムプロモーションは、グループの成長と次なる展開を感じられる特別な機会となりそうだ。
‘2026 AMPERS&ONE FAN-CON IN OSAKA - Fallen &ngel -’
【開催概要】
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA TT HALL
(https://cjpo.jp/access/)
日程：2026年 2月23日(月・祝)
1部 OPEN 13:30 START 14:00
2部 OPEN 18:00 START 18:30
【チケット販売価格】
一般席 : 13,000円(税込)
VIP席: 19,800円(税込)
【公演詳細】
https://kissent.jp/contents/1042560
【AMPERS&ONE 3rd Mini Album [LOUD & PROUD]プロモーションイベント第２弾スケジュール】
【開催日程】
2026年2月21日(土) 大阪 マイドームおおさかBホール
2026年2月22日(日) 大阪 マイドームおおさかBホール
2026年2月24日(火) 大阪 マイドームおおさかBホール
【イベント詳細】
https://kissent.jp/contents/1042914
【Profile】
KAMDEN
BRIAN
JIHO
SIYUN
KYRELL
MACKIAH
SEUNGMO