温泉・湯治文化を未来に繋ぐ共創メディア『湯治タイムス』創刊

湯治ぐらし株式会社温泉・湯治文化を未来に繋ぐ『湯治タイムス』創刊号（2026年1月26日創刊）

湯治ぐらし株式会社（本社：大分県別府市、代表取締役：菅野静）は、温泉・湯治文化を未来に繋ぐ共創メディア『湯治タイムス』を、2026（風呂）年、最初の風呂の日の1月26日に創刊いたしました。



本メディアは、別府市ソーシャルスタートアップ成長支援事業の認定を受け、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングにより資金を募り、多くの皆さまのご支援をいただいて無事創刊に至りました。全国の温泉地や宿泊施設、公共施設などを中心に配布するフリーペーパーとして、温泉・湯治文化の本質的な価値を伝えていきます。

■ 温泉は「観光資源」から「暮らしの文化」へ



──衰退の危機にある湯治文化を、次世代につなぐために

日本各地で親しまれてきた湯治文化は、心身を整える“養生”の知恵として受け継がれてきました。しかし近年、担い手不足や利用者の減少により、地域に根ざした共同浴場や湯治文化は衰退の危機にあります。



『湯治タイムス』は、温泉を単なる観光資源としてではなく、人々の暮らしに根ざした文化・社会の基盤として捉え直すことを目的とした共創型のメディアです。紙とWebを通じて、地域に息づく湯治の知恵、人々の営み、そして現代的な実践を全国に届けていくことで、湯治のあり方や価値の底上げ、全国での情報共有、つながりを再構築していけたらと考えております。

■ 別府から全国の湯治場へ。現場の声を届ける「徹底取材」

温泉・湯治文化をテーマに語り合う若者座談会（『湯治タイムス』創刊号より）

創刊号では、拠点である別府にとどまらず、宮城県・東鳴子温泉や島根県・温泉津（ゆのつ）温泉など、日本を代表する湯治の現場へも直接足を運び、現地で活躍する地域プレイヤーの皆様にもインタビュー。リアルなお話をお伺いしてきました。

宮城県・東鳴子温泉「旅館大沼」さんにて。20年以上前から「現代湯治」を提唱する大沼さん（左）、「湯治タイムス」編集部の湯治ぐらし株式会社・八坂（右）。

各地で脈々と受け継がれる伝統的な湯治を、現代のライフスタイルに合わせた「新しい湯治」として実践する人々の想いを、共にタブロイド判（全8ページ）に凝縮しています。

■ 創刊号の特集内容（タブロイド判・全8ページ）

科学的に温泉の効果・効能を伝えている島根県の温泉津温泉・薬師湯さんへも伺った。

創刊号では、以下のテーマを特集し、伝統と科学、暮らしと未来を横断しながら、現代に息づく湯治の姿を伝えています。

・五感で楽しむ温泉の「個性」（東海大学 斉藤雅樹先生）

・現代湯治を実践する宿のオーナー様へのインタビュー（別府/冨士屋ホテル様・鳴子/旅館大沼様・島根温泉津/薬師湯様）

・温泉・湯治文化をテーマに語り合う別府市の若者座談会（立命館アジア太平洋大学の学生・別府大学院の学生）

・温泉の効果をデータで“見える化”する「湯治チェックアップ」紹介

・別府市における新湯治・ウェルネスの取り組み

■ 創刊号はフリーペーパーとして全国へ！そしてさらに継続していけるメディアになるために。

～設置・配布・応援してくださる個人・法人・団体を募集！

創刊号では、温泉の個性や、各地の現代湯治の実践者へのインタビューなどを全8ページ・フルカラーで特集

『湯治タイムス』創刊号はフリーペーパーとして発行し、温泉地・宿泊施設・公共施設・イベント等での設置・配布を進めていきます。単なる情報発信にとどまらず、このメディアをきっかけに「湯治文化をともに守り、育てる仲間」を全国に広げていきたいと考えています。

設置をご希望の施設様や、活動を応援・支援してくださる個人・法人の皆さまを広く募集しています。温泉・湯治文化を、ともに未来へつなぐ仲間になっていただけたら幸いです。

■ 湯治ぐらし株式会社について

個人会員・法人会員を募集中

湯治ぐらし株式会社は、「温泉という地球の恵みを活かし、暮らしをより豊かにする」ことをミッションに、別府市を拠点に活動しています。湯治を暮らしに取り入れたシェアハウスや湯治リトリート施設の運営、データを活用した温泉効果の可視化などを通じて、温泉文化の社会実装に取り組んでいます。

