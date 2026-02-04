Chappell Roan - Midwest PrincessがFortnite Festivalに登場！

Epic Games, Inc.

Epic Games（本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney）は、グラミー受賞アーティストのChappell Roanが、2月5日（米国時間）から開幕するFortnite Festival シーズン13の新アイコンとして登場することを発表いたします。

バーレスク、フェアリーテイル、そしてミッドウェストな要素が融合した、大胆で演劇的な世界観を体現するChappellが、Fortnite Festivalのメインステージを鮮烈に彩ります。

自他ともに認めるフォートナイトプレイヤーで、ファンでもあるChappellは、昨年のインタビューで「“Please give me a skin, please”」と語っていました。そしてついに、フォートナイトプレイヤーが彼女の先駆的なスタイルを纏うことができる日がやってきます。

詳細については、ブログ(https://www.fortnite.com/news/chappell-roan-the-midwest-princess-rides-into-fortnite-festival?lang=ja)をご覧ください。プレスキットはこちら(https://epicgames.ent.box.com/s/rx9kbklv9p58i4g6fg7wt217m1f6rs3m)よりご覧ください。

●2024年のVMAでChappellが披露した「Good Luck, Babe!」の中世風のパフォーマンスをイメージしたコスチューム「Roan・オブ・アーク」に加えて、グラマラスなコスチューム「Chappell Roan」を選択可能。頼もしいバディのPink Pony(カウボーイハット付き)も登場。

●「Visions of Damsels & Other Dangerous Things Tour」のステージデザインを思わせる中世の城をテーマにしたメインステージが登場。Chappellのジャムトラックには、フォートナイト初登場となる新曲「Pink Pony Club」が加わり、「Good Luck, Babe!」「HOT TO GO!」「The Giver」もジャムトラックとして復刻します。

●エモート「Pink Pony Club」（振付：Ryan Heffington）と、トラバーサルエモート「Femininomenon」もショップに登場。

●コスチューム「Chappell Roan」に加え、バックアクセサリー「Pink Ponyスター」、キーター「Midwest Princess」などは、シーズン13 ミュージックパス「ハートコア」またはクルーサブスクリプションでアンロック可能です。

◆Epic Gamesについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。 ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。 現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。 Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。



また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。 Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

◆フォートナイト について

全世界で5億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.comをご覧ください。