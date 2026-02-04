鳥獣害被害抑止に向けた監視力を強化― 平内町で通信端末を増設 ―

エヌ・ティ・ティテレコン株式会社

エヌ・ティ・ティテレコン株式会社（東北支店：宮城県仙台市、東北支店長：竹谷 金浩、以下「NTTテレコン」）は、青森県平内町における鳥獣害対策の効率化を目的として、同町に檻罠監視用通信端末を、新たに7台導入することとなりました。これらの端末は今春、町内の対象エリアに設置する予定です。

本端末は、檻罠の作動状況を遠隔で確認できる機能を備えており、現地見回りの負担軽減や捕獲後の迅速な対応を可能にします。

今回の追加導入は、同町で2024年6月より先行導入された弊社システムの運用実績により、その有効性が確認されたことを受けて実施されたものです。これにより、鳥獣害対策のさらなる強化が期待されます。

１．背景・目的

近年、熊やイノシシなどによる農作物被害や人身被害のリスクが高まっており、確実かつ安全な捕獲活動が求められています。

しかし従来の捕獲活動では、罠の毎日見回りが必須であり、職員の負担増加や危険地域への接近が避けられないなど課題がありました。

弊社の檻罠監視システムは、こうした課題を解決するため、遠隔監視による効率的な運用を実現します。

２．檻罠監視システム概要

３．導入効果

- 見回り負担の軽減：毎日の現地確認が不要になり、見回り回数は約50％削減。- 安全性の向上：捕獲状況を事前把握することで不用意な接近を防止。- 安定した運用：誤作動が少なく、リアルタイムで捕獲状況を確認可能。（入手しやすいコンセント部品と目玉クリップを採用しているため、メンテナンスが容易。）

４．今後の展望

NTTテレコンは、今後も鳥獣害対策の効率化と安全性向上に貢献し、地域課題の解決に向けたソリューション提供を継続してまいります。

【お客様からのお問い合わせ先】

NTTテレコン株式会社 BBXビジネス推進室

担当：我妻、三浦、北川

TEL：03-5806-6123

Mail : bbx-newbiz@ntt-tc.co.jp

【NTTテレコン 檻罠監視ソリューション】

https://www.ntt-tc.co.jp/corporate_customers/cagetrap/