大泉工場、ワールドコンブチャデーに「_SHIP KOMBUCHA」ブルワーによるコンブチャ作りワークショップを開催！

株式会社大泉工場（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大泉寛太郎、以下、大泉工場）が製造・販売する発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA（シップ コンブチャ）」は、2月21日(土)の「ワールドコンブチャデー」に合わせ、大泉工場が東京・南青山で運営するプラントベースカフェ「BROOKS GREENLIT CAFE（ブルックス・グリーンリット・カフェ）」にてコンブチャ作りワークショップを開催します。

ワークショップは、「BROOKS GREENLIT CAFE」が2025年5月より主催している、ウェルネスを軸にした多様なアクティビティを気軽に体験できる、”心と身体を整える週末の朝活・夜活コミュニティ”「GREENLIT WELLNESS CLUB（グリーンリット ウェルネス クラブ、以下、G.W.C）」のプログラムとして開催いたします。

ワールドコンブチャデーに開催する背景

ワールドコンブチャデーは、世界中のコンブチャ文化を祝い、その歴史や魅力を広めるための国際的な記念日です。毎年 2月21日 に制定されており、世界各地の醸造家やファンがこの日を祝い、イベントやワークショップなどが行われています。

近年、コンブチャは健康志向やウェルネスなライフスタイルへの関心の高まりとともに注目を集める一方で、その発酵の仕組みや製造プロセスに触れる機会は限られていました。

そこで、ワールドコンブチャデーという象徴的な日に、“飲む・学ぶ・つくる”を通してウェルネスを体感しながら、発酵をより身近に感じてもらうことを目的に、「_SHIP KOMBUCHA」と「BROOKS GREENLIT CAFE」の共同開催にて実施することとなりました。

コンブチャ作りワークショップについて

当日は、コンブチャの基礎知識や発酵の仕組みを、「_SHIP KOMBUCHA」でコンブチャを日々醸造しているブルワーより学び、参加者自身がコンブチャを仕込む体験型ワークショップです。手を動かしながら体感することで、発酵をより身近な存在として感じていただけます。

また、ご自宅でも続けやすい管理方法や、味づくりのポイントなどを紹介。発酵やコンブチャが初めての方でも安心して参加でき、自分だけのオリジナルKOMBUCHAを楽しめるような内容となっています。ワークショップ後には、「BROOKS GREENLIT CAFE」のプラントベース・サンドイッチを楽しみながら、質疑応答の時間などご歓談タイムを設けています。

【こんな方におすすめ】

・コンブチャを詳しく知りたい方

・興味はあったけど飲んだことはない方

・自宅でも作れるって聞いたことはあるけど作り方がわからない方

・過去に作ったことはあるけれど、失敗してしまった方

開催概要

■イベント名：【G.W.C】ブルワーから教わる「KOMBUCHA」作りワークショップ

■日時：2026年2月21日（土）

■場所：

BROOKS GREENLIT CAFE 南青山（https://www.instagram.com/brooks_greenlit_cafe/）

東京都港区南青山1-7-12

※東京メトロ「青山一丁目駅」から徒歩4分

■ワークショップ／セット内容：

・コンブチャの基礎講座

・コンブチャ仕込み体験

・質疑応答

・「_SHIP KOMBUCHA」1本

・「BROOKS GEREENLIT CAFE」プラントベース・サンドイッチの朝食

■参加費：8,600円（税込）

■定員：6名

■申込方法：Peatixよりお申し込み

https://peatix.com/event/4851635/view

■参加者特典：

プログラム体験後に、プラントベースのサンドイッチをお召し上がりいただきながら、講師を交えたコミュニケーションをお楽しみいただけます。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

GREENLIT WELLNESS CLUBについて

BROOKS GREENLIT CAFEを拠点に、KOMBUCHAの発酵パワーとPlant-Basedの食事、ヨガ・瞑想・軽運動などのウェルネスアクティビティを組み合わせた”心と身体を整える週末の朝活・夜活コミュニティ”。忙しい日常の中でも、無理なくウェルネスを取り入れられる、気軽だけれど本格的な朝活・夜活の場を提供しています。

「_SHIP KOMBUCHA」について

コンブチャは、お茶に糖類を加え酢酸菌と酵母から生まれた『SCOBY（スコビー）』を入れて発酵させた植物由来の微炭酸飲料「発酵スパークリングティー」です。

ほかの発酵食品と同じように、腸内環境を整える働きから免疫力強化やアンチエイジング等の効果を期待して、健康でアクティブな暮らしを求める人たちに人気のドリンクです。海外ではカフェやスーパーマーケットなどで気軽に手に入るほどポピュラーなドリンクで、フルーティな酸味と爽やかな飲み口が特徴です。

「_SHIP KOMBUCHA」は、果汁・香料・保存料は一切添加せずに、自然栽培などのナチュラルな原材料を使用して醸造しているオーガニック・コンブチャブランドです。2023年にはコンブチャとしては日本で初めて有機JAS認証を取得したほか、世界大会において4フレーバーすべてが賞を受賞しました。日本でも数少ない非加熱製法のコンブチャ専用ブルワリーで、お茶の抽出から発酵、ボトリングまで、職人の手で丁寧に時間をかけて醸造しています。白ブドウや洋梨を思わせるフルーティな酸味と発酵由来のうまみをお楽しみいただけます。

「_SHIP KOMBUCHA」の導入をお考えの皆さまへ

電話番号：048-222-1171

メール：kombucha@oks-j.com

公式サイト／オンラインショップ：https://shipkombucha.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/_ship_kombucha/

「BROOKS GREENLIT CAFE」について

自然と調和する、地球にも身体にもやさしい都会のオアシス。

自然の恵みと環境への配慮を大切にしたプラントベース（植物由来）の料理や飲み物、心地よい空間、ウェルネスな体験をご用意しています。小川のせせらぎのように自然の流れに逆らわず、地球にやさしい選択肢をご提案します。「自然を味わい、自然に寄り添う」という理念のもと、気負わず楽しく、サステナブルな未来への第一歩をここから始めてほしいという願いを込め、目の前に広がる公園の緑とやわらかな陽射しが心地よい開放的な空間でプラントベースのサンドイッチ、KOMBUCHA、スムージー、コールドプレスジュースなど身体にやさしい料理と飲み物をご提供しています。

＜コンセプトは「GREENLIT」＞

店名にもなっている「GREENLIT」は、「青信号になる」「GOサインが出る」という意味で使われています。

GREEN =自然の恵みを大切にし、環境に配慮した私達の取り組み。植物由来の食材。

LIT =「素晴らしい」「最高」「超盛り上がっている」等の意味を持つスラング。

私たちの描く「GREENLIT」には、プラントベース（GREEN）を肩肘張らず、遊び心を持ち洗練されたスタイルで広めていく（LIT）という意図も含んでいます。

■店舗情報

店舗名 ： BROOKS GREENLIT CAFE（ブルックス・グリーンリット・カフェ）

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山1-7-12 MIDORI.so 1F

TEL ： 03-4400-1662

営業時間 ： 8:00-18:00

席数 ： 30席 ※ペット同伴可

Free Wi-Fi／電源利用可

HP ： https://www.brooks-greenlitcafe.com/

Instagram： https://www.instagram.com/brooks_greenlit_cafe/

株式会社大泉工場について

株式会社大泉工場は「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する未来を目指し、持続可能な社会の実現に貢献するため、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、ウェルネス・環境配慮を軸に多岐にわたる事業を展開しています。

会社名 ： 株式会社大泉工場

代表者 ： 代表取締役 大泉寛太郎

本社所在地： 埼玉県川口市領家5-4-1

設立 ： 1938年3月（1917年3月創業）

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.oks-j.com/

お問合せ ： https://www.oks-j.com/contact

事業内容：

_SHIP KOMBUCHA（コンブチャの製造・販売）／ 1110 CAFE/BAKERY ／ BROOKS GREENLIT CAFE ／ CAMPUS（スペースレンタル・OKS CAMPUS MARKET等のイベント企画運営）／ Goodnature（コールドプレスジュースマシン販売・修理）／ FUTURE FUN FOOD（ポップコーンマシンの販売・修理）／ Food Products 事業 ／ 不動産管理

