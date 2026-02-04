大阪・関西万博（EXPO2025）開幕から約1年。あの感動を、もう一度夜空へ。【2026年4月4日(土)】「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026」開催決定

貝塚EXPO花火実行委員会

貝塚EXPO花火実行委員会は、2026年4月4日（土）、大阪府貝塚市の府営二色の浜公園 BLUEPARK および周辺エリアにて、「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka - Nishikinohama」を開催いたします。

大阪・関西万博（EXPO2025）で多くの人が体験した“胸が熱くなる瞬間”や“未来への希望”。

その興奮と感動を、2026年春の大阪でもう一度、夜空に描きます。

本大会の花火は、万博と同規模以上のスケールを掲げ、ワイド約300m以上の展開と、最大10号（1尺）の打ち上げを予定しています。

花火本来の迫力と美しさに、大阪・関西万博に縁のある音楽などとシンクロする演出やプログラムも加えて、万博の余韻を楽しめる花火大会を目指します。

メイン会場となる「二色の浜海水浴場」は、国際環境認証「ブルーフラッグ」ビーチとして認証を受けた貴重な場所です。

大阪府内で唯一、さらに西日本でも認証を受けている海水浴場は3か所のみ。

「きれいで、安全・安心、誰もが楽しめるビーチ」の象徴として知られる二色の浜の魅力とともに、

海辺ならではの開放感あふれる花火体験をお届けします。

当日は、日中から楽しめるイベントとして、フード・BBQ・体験コンテンツ等を予定しています。

そして打ち上げ前のサンセットは必見です。二色の浜から望む夕陽は『日本の夕陽百選』に認定されています。

本イベントは、万博で生まれた体験を未来へつなぐ“レガシー”として、

今後の継続開催も視野に入れています。

長期的な取り組みとして内容の充実と地域経済への貢献を進めながら、大阪府・貝塚市および泉州地域を代表する花火イベントへと育てていくことを目的としています。

また、環境に配慮した運営にも取り組み、開催翌日にはクリーンアップ（ビーチ清掃等）を実施予定です。

【開催概要】

名称：JAPAN FIREWORKS EXPO 2026

開催日：2026年4月4日（土） ※雨天決行・荒天中止

開催地：二色の浜海水浴場びその周辺（大阪府貝塚市）

主催：貝塚EXPO花火実行委員会

打ち上げ内容：音楽とシンクロした花火ショー（約60分）

打ち上げ規模：万博と同規模以上／ワイド300m以上／最大10号（1尺）予定

観覧方法：全席有料観覧制

※当日、無料観覧エリアはございません。会場周辺で観覧する場合は、必ず観覧チケットをご購入の上、有料エリアからご観覧ください。（路上や歩道、近隣店舗の駐車場など、お自身の敷地以外からの観覧は、お止め下さい。）

※チケット販売は 2月7日頃を予定しています。（発売日時の確定後、公式SNSにてご案内します）

※近隣の駐車場は、全て事前予約制となります。（チケット購入時にご予約可能です。）

※お得なチケットを数量限定先着で発売を予定しています。

【開催地への配慮（開催地に負担をかけない運営方針）】

本大会は、開催地に過度な負担をかけないことを重視し、開催資金や人手を開催地域に依存しない運営を基本方針としています。

あわせて、来場者数を事前に把握できる全席有料観覧制により、警備・導線・運営体制を適正化し、安全・安心の確保と、地域の皆さまの日常生活への影響軽減に努めます。

【開催地への特典について】

貝塚市にお住まいの皆さまへの特典を準備しています。

内容・対象・申込方法等の詳細は、準備出来次第、ご案内いたします。

※観覧会場に隣接してる地域の皆さまへは、ご協力いただく町会・自治会等を通じたご案内も予定しています。

【最新情報（公式SNS／動画）】

最新情報・追加発表は下記で随時お知らせします。

X：https://x.com/JFP_HANABI

Instagram：https://www.instagram.com/jfp_hanabi/

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=Z8jVqogpcYw

【「JAPAN FIREWORKS EXPO（JFE）」について】

JFEは、大阪・関西万博（EXPO2025）で花火打ち上げを実現するために生まれたプロジェクトです。

日本固有の文化である「花火大会」の魅力を、より多くの人に伝えることを目指しています。

万博閉幕後も、この体験を未来へつなぐ取り組みとして継続してまいります。