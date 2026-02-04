【中小企業の人材不足解決を公的機関が支援】

公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄県産業振興公社では、沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点(愛称：人材チャンプルー)を設置し、県内中小企業における経営課題の深堀りと課題解決に必要な外部プロ人材の活用促進を行っています。

人材紹介会社との連携により、企業ニーズに応じたプロ人材のマッチング支援を行い、兼業・副業人材や都市部大企業との人材交流など、多様な人材活用の選択肢を提案しています。

■ 背景：深刻化する中小企業の人材不足

沖縄県内の中小企業は、少子高齢化や若年層の県外流出により、深刻な人材不足に直面しています。特に、経営課題の解決に必要な専門人材の確保に苦慮しており、その結果、新規事業の立ち上げやDXの推進、海外展開などの取り組みを十分に進めることが難しい状況にあります。

また、経営者自身が日々の業務に追われ、中長期的な戦略立案や意思決定に十分な時間を割けないという課題も顕在化しています。

こうした状況を打破するため、外部のプロフェッショナル人材を活用し、企業の成長を加速させる仕組みが求められています。

■ 沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点とは

沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点(愛称:人材チャンプルー)は、内閣府の「プロフェッショナル人材事業」の一環であり、沖縄県からの受託事業として沖縄県産業振興公社が運営する公的な相談窓口です。

【サービスの特徴】

● 公的機関の相談窓口（無料）：

人材紹介会社、大企業およびUIJターン事業者と連携し、企業のニーズに応じた最適な人材のマッチングをサポート。相談は無料。

● 経営者の意思決定を支援：

民間企業出身のマネージャー陣(金融機関・採用コンサル)が経営者に寄り添い、課題整理から人材要件定義までサポート。

● 多様な人材活用の選択肢：

正社員採用だけでなく、兼業・副業、都市部大企業との人材交流など、企業の状況に応じた柔軟な活用方法を提案。

■ 活用のメリットと補助金制度

【1. 人材紹介会社を介した人材マッチング】

連携している人材紹介会社や当拠点マネージャー陣が、人材ニーズにあった候補者の選定・提案を行い、相談企業の課題解決や事業拡大に向けて、最適な人材をマッチング致します。

【2. 都市部大企業による人材交流】

都市部大企業に在籍する人材が、出向・転籍あるいは、兼業・副業の形で、県内企業に派遣されます。人材紹介会社が介在しないため、紹介手数料は一切発生せず、大企業で培った知見やノウハウ・経験を持つ人材を活用できます。

■ 沖縄県内の成功事例：

CASE 1：DX・営業関連(兼業・副業)

本業でSaaS営業経験を積んだ副業人材

ダイビングショップ向けに顧客の予約管理等ができるSaaS(インターネット経由でソフトウェアをサービスとして利用する仕組み)を提供しているが、代表含め社員全員が、ITクリエイターで、営業の分野は専門外。よって、顧客の新規開拓や長期の関係性構築に向けた営業ノウハウが不足していることが課題だった。

成功事例

ダイビング業界の実情を理解し「SaaS営業経験者」を副業人材として活用。当該人材からのアドバイスで営業戦略が具現化し、顧客との信頼関係構築を強化。成果として、当該システムのトライアル(試行導入)移行率が76%→90%に向上した。

CASE 2：U・Iターン関連(正社員)

経験豊富なUターン人材を正規雇用

食品衛生法の改正に基づき、2021年6月から原則全ての食品等事業者がHACCP(食品の安全性を確保するための国際的に認められた衛生管理手法)に沿った衛生管理に取り組むことが義務付けられ、顧客からの需要や現場の管理負担が増加して業務がひっ迫していた。

成功事例

25年の製造現場経験(現場マネージャー、工場長等)があり、経営者目線を持ち合わせた即戦力人材を正規雇用。HACCPの考え方を取り入れた製造工程の見直しや生産性向上に繋がるPDCAサイクルを構築。製造現場や組織全体の意識改革にも繋がり、効果として粗利率が8～10%増加した。

■ プロ人材活用の流れ

プロフェッショナル人材の紹介・採用までの流れは以下の通りです。拠点メンバーが企業の課題やビジョンを丁寧にヒアリングし、最適な人材とのマッチングを実現します。

【ステップ1】企業訪問・経営者との面談

拠点メンバーが県内企業に訪問して経営者と面談します。企業の経営課題を深掘りして人材ニーズを明らかにします。

【ステップ2】人材紹介会社への取り次ぎ

拠点は連携している人材紹介会社に対し、ニーズにあった候補者の選定を依頼します。

【ステップ3】人材マッチング

人材紹介会社は求人企業の人材ニーズに適合する候補者を求人企業に紹介し、拠点は、紹介・面接が円滑に進むようにサポートします。

【ステップ4】人材の採用

求人企業と採用する人材の間で雇用契約(または業務委託契約)を締結します。

【ステップ5】採用後のフォローアップ

採用後も円滑に活躍できるよう、拠点が継続支援します。

■ 今後の展望

人材チャンプルーは、県内中小企業の「攻めの経営」への転換を支援し、地域経済の活性化に貢献していきます。特に、兼業・副業として関わる人材の活用や、リモートワークによる県外の専門人材との連携等、多様な働き方に対応した人材マッチングの仕組みを強化していく方針です。

定期的にセミナーや研修会を開催し、経営者が人材活用のノウハウを学べる機会を提供するとともに、人材紹介会社や金融機関との連携をさらに深め、県内企業が必要とする人材をスピーディーに確保できる体制を整備してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点(愛称:人材チャンプルー)

〒901-0152沖縄県那覇市小禄1831番地1

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

TEL: 098-859-6236

FAX: 098-859-6233

受付時間: 平日9:00～17:00

Web: https://www.pro-jinzai.com/(https://www.pro-jinzai.com/)

▶「人材チャンプルー」で検索

■ 備考

【利用対象となる企業】

● 沖縄県内に本社または事業所を有する中小企業

● 新事業展開、海外展開、生産性向上など「攻めの経営」に意欲的な企業

● 経営課題解決のために外部人材の活用を検討している企業

【マッチング可能な人材例】

● 経営・戦略: 経営計画の立案、社長の右腕（壁打ち相手）、人事制度の策定

● IT・DX: ECサイトの構築、基幹システムの整理、SNSマーケティング

● 営業・広報: 新規販路の拡大、ブランディングの再構築、広報戦略の立案

● バックオフィス: 財務・経理の体制整備、採用プロセスの構築