2026年、北関東エリア初【パーセル ジュエリー】期間限定ショップを高崎高島屋（群馬県高崎市）に出店

PARCELLE JEWELRY IS COMING

株式会社 PARCELLE前回の高崎高島屋 期間限定ショップ（撮影：2025年6月）― 2026年初の高崎高島屋 期間限定ショップを開催いたします ―

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」は、日本の伝統技法を受け継ぐ職人の手仕事により、色彩豊かな宝石一つひとつの個性を大切に仕立てたジュエリーをお届けしております。

このたび2026年2月4日(水)から10日(火)までの7日間、高崎高島屋 2階 特設会場にて、期間限定ショップ（POP UP SHOP）を出店いたします。高崎高島屋でのポップアップショップ開催は好評を博した昨年６月以来、約８か月ぶり、北関東エリアでは、2026年初となります。人のつながりが息づく高崎の土地に寄り添いながら、立春にふさわしいジュエリーをご紹介いたします。



バレンタインシーズンの気配も感じられるこの時期、装いにも自然と彩りややわらかさを求めたくなる頃。肌なじみの良いパールやナチュラルカラーダイヤモンド、表情豊かなカラーストーンなど、今の季節感に調和するラインナップを取り揃えております。

高崎高島屋で PARCELLE JEWELRY を知ってくださった方にとっても、初めて手に取っていただく方にとっても、日常に寄り添う一本と向き合う時間となるよう、会場では経験豊かなポップアップショップ専任スタッフがご案内いたします。

ポップアップショップ専任スタッフ：左より、小川、松本、前田

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

NEW ARRIVAL

■ Mira ― 宝石の色と光を面で受け止めるパヴェリング

「Mira（ミラ）」=イタリア語で”羨望の的”。ふっくらとした地金の曲線に沿って、縁まで隙間なく宝石を敷き詰めたパヴェリングです。

ルビーとサファイアは、それぞれの照りと発色をまっすぐに感じていただけるよう一色で構成。深紅はより深く、深藍はより澄んだ印象へと際立ちます。

希少な「8ファセットカット（シングルカット）」のダイヤモンドは、一般的な58面体のラウンドブリリアントカットに対し17面体で構成され、1面ごとの面積が大きいことが特徴です。細かな煌めきではなく、面で光を返すことで、指先のわずかな動きにも呼応して大きく、瞬くような輝きを放ちます。一般にはほとんど流通していないため、パーセル ジュエリーが独自に研磨いたしました。

石の色と光の立ち上がり、その両方をお手元でご覧いただけます。

ミラ：K10・ダイヤモンド・天然石 ※価格はお問い合わせください

このほかにも、春の訪れを感じさせる新作や人気シリーズを多数ご用意しております。



この日のために仕立てた「Victorian Leaf（ヴィクトリアンリーフ）」は、ロンドンブルートパーズやビアクオーツ、エメラルドなど、異なる色彩の宝石を組み合わせた新作リングです。

また、「ミラ」と同じく8ファセットカットのダイヤモンドをあしらった直径10mmの「Pompon Mosaic（ポンポネモザイクリング）」も登場いたします。面で光を返すカットならではの白く力強い輝きが、指先で存在感を放ちます。

さらに、鮮やかなカラーストーンで構成した「Cent Couleur（サンクルール）」「Mille Chainon（ミルシェノン）」「La Fraise（ラ・フレーズ）」など、春の装いに調和する色合いのジュエリーも取り揃えております。

CUSTOM ORDERS

ヴィクトリアンリーフ：Pt950/K10・天然石・ダイヤモンド ※価格はお問い合わせくださいポンポネモザイク：K10・ダイヤモンド ※価格はお問い合わせくださいサンクルール：K10・天然石・ダイヤモンド ※価格はお問い合わせくださいミルシェノン：K10・天然石・ダイヤモンド ※価格はお問い合わせくださいラ・フレーズ：SV(PTP)/K9・K9・天然石・ダイヤモンド ※価格はお問い合わせください

ポップアップショップで、限定ジュエリーと並んでご好評をいただいているのが、カスタムオーダー（セミオーダー）です。

経験豊かなバイヤーが厳選した天然石コレクションからお好みの石を選び、日本の職人が一つひとつ手仕事でジュエリーに仕立てます。会場ならではのラインナップや、通常は目にする機会の少ない石も並びます。石を選び、デザインを決めていく過程を通して、1点もののジュエリーがかたちになっていく喜びを体感していただけます。

初めてオーダーされる方にもご安心ください。スタッフが丁寧にご案内いたします。なお、職人による手作業でおつくりするため、お渡しまでにおよそ3か月ほどのお時間を頂戴しております。

高崎高島屋 期間限定ショップ

アール・ヌーヴォー：税込376,200円より（Pt950/K10YG・ダイヤモンド）

○期間：2026年2月4日(水)より2月10日(火)まで

◯ 店長：松本（@manaka_parcelle(https://www.instagram.com/manaka_parcelle/))

○場所：〒370-8565 群馬県高崎市旭町45番地 高崎高島屋 2階 特設会場

○電話：03-6805-1681(株式会社PARCELLE)

○メール：info@parcelle.jp

○時間：午前10時～午後7時 ※最終日は午後5時閉場

○Instagram：https://www.instagram.com/p/DTrOdgVgSoH/?img_index=1

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・時間は変更となる場合がございます。

高崎高島屋

高崎高島屋は、1977年10月1日に開業し、長年にわたり群馬県高崎市の地域発展を支えるランドマーク的存在として親しまれています。高崎市内で唯一のフルライン百貨店として、ファッション、食品、ライフスタイル雑貨など多岐にわたる商品ラインナップを揃え、幅広い世代のお客様に質の高いショッピング体験を提供しています。高崎駅から徒歩すぐという便利な立地に加え、地域密着型の催事やイベントも定期的に開催。地元の文化や生活に寄り添いながら、新しい価値と喜びをお届けしています。

○店舗サイト：https://www.takashimaya.co.jp/sp/takasaki/index.html

○Instagram：https://www.instagram.com/takashimaya_takasaki/?hl=ja

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。