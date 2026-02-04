ウェルスナビ、アプリからの口座開設に公的個人認証サービス（JPKI）を導入

ウェルスナビ株式会社

預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※1）「ウェルスナビ」を提供するウェルスナビ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、2026年2月2日（月）より、スマホアプリからの口座開設において、マイナンバーカードを読み取るだけで本人確認ができる公的個人認証サービス（JPKI）を導入しました。

当社では、スマホアプリから口座を開設する際、顔写真と本人確認書類をご自身で撮影していただくことで、本人確認を行っていました。

これに加えて、新たに導入する「公的個人認証サービス（JPKI：Japanese Public Key Infrastructure）」は、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用します。

スマホでマイナンバーカードのICチップを読み取ることで本人確認が完了するため、口座開設の手続きが従来よりもスムーズに行えます。また、マイナンバーカードを用いることで、偽造書類によるなりすましなどの不正を防ぎ、安全に本人確認が行えます。

なお、Webサイトからの口座開設の場合は、これまで通り、本人確認書類の撮影と簡易書留の受け取りにより本人確認を行います。

当社の公的個人認証サービスは、株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川敬起）が提供するオンライン本人確認システム「LIQUID eKYC」を活用しています。

■ウェルスナビのセキュリティ対策

2025年は証券口座の乗っ取りや不正取引が深刻な社会問題となりました。

当社では、これまでに口座の乗っ取りによる不正取引の被害は確認されていません。また、サービスの仕組み上、個別の株式の取引はできず、仮に勝手に資産を売却されたとしても、第三者の銀行口座に不正に出金されることを防ぐ仕組みも設けています。

そのうえで、働く世代を中心とする約45万人のお客様（※2）の大切な資産と情報を守るため、当社では順次、サービスの利便性と安全性を高める取り組みを進めてきました。昨年9月には、ログイン時に顔・指紋などを利用して本人確認を行う「パスキー（FIDO2）」をいち早く導入し、20万人を超える方にご利用いただいています。

今回、新たに導入した公的個人認証サービスは、口座開設を申し込む際の安全性と利便性を高める仕組みです。

今後は、取引や登録情報の変更などのうち特に重要な操作についても、安全性をさらに高めていく予定です。

加えて、セキュリティに関する積極的な情報発信により、お客様がご自身の資産と情報のセキュリティを高めるためのサポートにも注力しています。誰もが安心して利用できる金融インフラとして、引き続き安心・安全への取り組みに力を入れてまいります。



※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2025年9月末現在）『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 ウエルスアドバイザー社調べ（2025年12月時点）

※2 2025年9月末時点の運用者数は45.5万人。「運用者」は1円以上の預かり資産があるお客様を指す

■ロボアドバイザー「ウェルスナビ」の主な特長

1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

2．忙しく働く世代向けのサービス

20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート

NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。



4．手数料は年率最大1％、NISAでさらにお得に

手数料は預かり資産の年率最大1％（税込1.1%）（※1）。NISAをご利用いただくと、ご利用状況に応じて手数料が下がります。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、新NISA口座の手数料は預かり資産の年率0.63～0.67％程度（税込0.693～0.733％）（※2）となります。

※1 現金部分を除く。預かり資産が3,000万円を超える部分は年率0.5%（現金部分を除く、税込0.55%）の割引手数料を適用

※2 自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、NISA口座全体の手数料も変動します。2023年までの旧NISAについては、手数料は年率1％（税込1.1%）となります。

■会社概要

会社名 ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）

代表者 代表取締役CEO 柴山和久

設立 2015年4月28日

所在地 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田ＪＰビルディング9F

資本金 122億6,116万7,438円 ※2025年12月31日現在

URL https://corp.wealthnavi.com/

事業内容 金融商品取引業

関東財務局長（金商）第2884号

加入協会 日本証券業協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

一般社団法人 日本資金決済業協会





