カルビー公式TikTokアカウントを開設！縦型ショート動画で商品秘話や企業ストーリーを発信　2026年2月4日（水）より投稿開始

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)は、ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」にカルビー公式アカウント（https://www.tiktok.com/@calbee_jp_official）を開設し、2026年2月4日（水）より運用を開始しました。最初の投稿は、今年で発売10周年を迎える「クリスプ」の開発秘話を伝えるショート動画です。今後は新商品の特長紹介や工場の製造工程など様々なコンテンツを発信していきます。なお、アカウント開設記念としてプレゼントキャンペーンも実施予定です。

【開設経緯】

カルビーでは、2014年のFacebookを皮切りに、X（旧Twitter）、Instagram、YouTube、LINE、noteなど時代に合わせて多様な公式SNS・プラットフォームを立ち上げ、お客様とのコミュニケーションを行ってきました。こうした中、近年は動画コンテンツを楽しむ方が増えており、特にスマートフォンで見られる縦型ショート動画の人気が高まっております。このような背景を踏まえ、より幅広いお客様とのコミュニケーションを目的に、公式TikTokアカウントを開設する運びとなりました。今回のアカウント開設を皮切りに、ショート動画コンテンツの発信に力を入れ、InstagramやLINEなど既存のSNSとも連携してコンテンツを展開していきます。

【配信内容】

・ロングセラー商品の開発秘話

・プレスリリースなどで紹介する新商品の特長や背景

・商品の製造工程を紹介する動画

・ルビープログラム“折りパケ”を紹介するコンテンツ など



アカウントのロゴは、企業ロゴと商品パッケージを組み合わせたカルビーらしいデザインとしています。第1回目の投稿の「クリスプ」の開発秘話では、ブランドマネジャーが「クリスプ」の包装形態の変化などを紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

▲アカウントロゴ▲「クリスプ」の開発秘話

カルビー公式TikTok https://www.tiktok.com/@calbee_jp_official

「クリスプ」の開発秘話 https://note.calbee.jp/n/n9735ad0f1206

～TikTokとは～



ショートムービーを中心としたコンテンツを提供するプラットフォームで、若年層だけでなく幅広い世代に利用されています。

