「CAPCOM PUBLISHER SALE」開催！ この冬おすすめのカプコン名作ゲームが目白押し！
今冬の大型キャンペーン「CAPCOM PUBLISHER SALE」を開催中！
PlayStation(TM)Storeでは、最新作『バイオハザード レクイエム』の発売を2026年2月27日（金）に控える「バイオハザード」シリーズをはじめ、「モンスターハンター」「ストリートファイター」「ロックマン」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」「ドラゴンズドグマ」「鬼武者」などの人気シリーズや、対戦格闘、アクションゲームの数々がお買い得価格でセール中！
お気に入りのゲームをお得に手に入れて、寒い冬も熱いゲームライフで思う存分楽しもう！
現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページでチェック！
CAPCOM PUBLISHER SALE
https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/
詳細を見る :
※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■PlayStation Store
2026年2月25日（水）23:59まで
PS5 / PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）
PS5 / PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）
PS5 / PS4『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：9,990円（税込）
セール価格【60%OFF!!】：3,996円（税込）
（収録内容）
『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』
『BIOHAZARD RE:3 Z Version』
『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』
『BIOHAZARD RESISTANCE』
『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』
『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』
PS5 / PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【80%OFF!!】：998円（税込）
PS5 / PS4『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）
通常価格：8,990円（税込）
セール価格【78%OFF!!】：1,977円（税込）
（収録内容）
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』
『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』
PS5 / PS4『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
PS5 / PS4『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
PS5 / PS4『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6,990円（税込）
セール価格【79%OFF!!】：1,467円（税込）
（収録内容）
『バイオハザード RE:2』
『バイオハザード RE:3』
PS5『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）
通常価格：8,990円（税込）
セール価格【45%OFF!!】：4,944円（税込）
PS4『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：995円（税込）
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【60%OFF!!】：1,596円（税込）
PS5 / PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【84%OFF!!】：958円（税込）
PS4『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）
通常価格：2,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）
PS4『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【63%OFF!!】：1,476円（税込）
PS4『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）
（収録内容）
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
PS5 / PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）
PS4『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）
PS4『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【35%OFF!!】：3,243円（税込）
PS4『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：3,495円（税込）
（収録内容）
『カプコン ファイティング コレクション』
『カプコン ファイティング コレクション2』
PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）
PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3,362円（税込）
セール価格【71%OFF!!】：974円（税込）
PS4『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）
PS4『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6,990円（税込）
セール価格【55%OFF!!】：3,145円（税込）
（収録内容）
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
PS5『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）
通常価格：8,990円（税込）
セール価格【58%OFF!!】：3,775円（税込）
PS4『鬼武者2』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【35%OFF!!】：2,593円（税込）
PS4『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）
（収録内容）
『鬼武者』
『鬼武者2』
現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページでご確認ください。
「大カプコン展-世界を魅了するゲームクリエイション」
CREATIVE MUSEUM TOKYOにて好評開催中！
現在、CREATIVE MUSEUM TOKYO（JR東京駅 八重洲中央口 徒歩約７分）で、
「大カプコン展-世界を魅了するゲームクリエイション」が、2026年2月23日（月・祝）まで開催中。
カプコンの原点から最新技術までゲーム作りのこだわりに迫る展覧会が、
大阪・名古屋・鳥取を経て、東京にて開催。
ラフスケッチ展示の追加や、東京会場からの新登場グッズ、
会場併設カフェとのコラボメニューなど、ぜひご注目ください。
「大カプコン展」会期中の『平日』にご来場の方に、
東京会場オリジナルステッカーをプレゼント実施中！
「大カプコン展-世界を魅了するゲームクリエイション」開催概要
・展覧会名：大カプコン展-世界を魅了するゲームクリエイション
・会期：2025年12月20日（土）～ 2026年2月23日（月・祝）
・会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO
〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階
・開館時間： 10:00～18:00 ※入場は閉館の30分前まで
※毎週金・土曜日および祝前日（2月10日（火）、2月22日（日））は20:00閉館
※2月23日（月・祝）は20:00閉館
・休館日：なし ※開催終了日まで営業
・主催：読売新聞社、CREATIVE MUSEUM TOKYO
・特別協力：カプコン
・後援：TOKYO MX
・公式サイト：https://daicapcomten.jp
・公式Xアカウント：https://x.com/DaiCapTen_TOKYO
(C)CAPCOM
本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。