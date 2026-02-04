【ネコマ マウンテン】日本初開催となるスノーボード国際大会も観戦できる、雪上フェス「NEKOMA MOUNTAIN FEST」開催

星野リゾートNEKOMA MOUNTAIN FEST

南北に広がる壮大なフィールドをもつスキー場「星野リゾート ネコマ マウンテン」は、2026年2月6日～8日、日本初開催のスノボ世界大会も観戦できる雪上フェス「NEKOMA MOUNTAIN FEST」を開催します。本イベントは、温かい東北グルメ屋台や手ぶらで遊べる無料の雪遊び広場、DJイベントなど、滑らなくても楽しいコンテンツでゲレンデが「お祭り会場」に変わる3日間です。今年の目玉は、世界トップライダーが集うストリートスタイルのコンペティション「The Uninvited」の日本初開催です。世界レベルの技を、グルメや雪遊び、音楽を楽しみながら観戦できます。

開催の背景

星野リゾートが福島県で運営するスキー場「アルツ磐梯」と「猫魔スキー場」は、2023-24シーズンよ

り連結リフトでつながり、「星野リゾート ネコマ マウンテン」として生まれ変わりました。ネコマ マウンテンは猫魔ヶ岳の南北にまたがり、リフト13基、33コースを有するビッグゲレンデです。雄大な磐梯山と猪苗代を望み、開放的な滑りを楽しめる南エリア（旧アルツ磐梯）と、北斜面で標高が高く、極上の軽い雪が降り、春までロングシーズン楽しめる北エリア（旧猫魔スキー場）、2つのエリアを自由に行き来し、遊べます。

これを機に、あらためてスキー場という特別な場所で過ごす時間をご来場の皆さまに楽しんでいただき

たいという思いから本イベントを一昨年から開催しています。スキー・スノーボードを滑る人はもちろん、滑らない人も楽しめるコンテンツをそろえた雪上のお祭りです。

そりゲレンデ・そりレンタルを無料大開放南エリアの雪遊びエリアが無料そりも選び放題

スキー・スノーボード未経験の方や、今回が「雪山デビュー」となる小さなお子様も心置きなく遊べるよう、通常は有料のそりエリアを「無料開放」します。エリア内のそりはレンタル自由。手ぶらで気軽に来場できます。また、土曜日は真っ白な雪をキャンバスに彩る「水彩絵の具の雪遊びワークショップ」も開催。家族みんなで雪に親しむ、最高の週末をサポートします。

滑る人も滑らない人も楽しい、地域の魅力満載のグルメ・体験ブース飲食ブース イメージ体験ブース イメージ

飲食ブースには、東北のグルメを楽しめるキッチンカーや屋台、14店舗が大集合します。屋内のブースには、射的やネックレスづくりのワークショップ、古着販売、ワンポイント整体など、バラエティ豊かにさまざまな体験ができます。滑る人も滑らない人も一緒に楽しめるイベントも盛りだくさんです。

スキーヤー・スノーボーダー必見の試乗会試乗会イメージ

有名ブランドが一堂に集結するスキー・スノーボードの試乗会を開催。板だけではなく、ゴーグルやヘルメット、アクセサリーなどの試着もでき、最速でコンディションの良い雪質の上で来季モデルを試せます。

NEKOMA MOUNTAIN FEST 概要

期間 ：2026年2月6日（金）～8日（日）

場所 ：星野リゾート ネコマ マウンテン 南エリア

公式HP：https://www.nekoma.co.jp/feature/nekoma-mountain-fest-2026/

同時開催！「The Uninvited Japan Open presented by YETI」

2026年2月6日～8日の3日間、世界のスノーボード界をリードするライダー主導の祭典「The Uninvited Japan Open presented by YETI」を、日本で初めて開催します 。本イベントは、これまで十分に活躍の場が与えられてこなかった女性ライダーにスポットライトを当てる、世界最高峰のストリートスタイルコンペティションです 。ネコマ マウンテンが長年培ってきたスノーボーダーを歓迎するカルチャーと、世界レベルのパーク造成技術が評価され、歴史的な日本初開催の地に選ばれました。集結した世界トップライダーたちの技を間近で見られます。

詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001879.000033064.html土曜日限定開催！「Red Bull Winter Vibes」

DJデッキ＆スピーカーを搭載した「Red Bull EZZO」が雪山に登場。エナジーチャージをして、最終リフトまでDJ・ダンス・ドリンクを最高のバイブスで楽しめます。スペシャルゲストにはDJ CHARIが登場。夜までゲレンデを盛り上げます。

詳細はこちら :https://www.nekoma.co.jp/event/111168/星野リゾート ネコマ マウンテン

磐梯山の麓に位置し、猫魔ヶ岳の南北に広がる国内最大級の規模を有するスキー場。磐梯山や猪苗代湖

、霧氷などの絶景を望めるゲレンデは、初級者から上級者まで、バラエティ豊かなコースレイアウト。12月上旬からゴールデンウィークまでロングシーズンを楽しむことができます。

所在地 ：〒969-3396 福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平 6838-68（南ゲート）

電話 ：0242-74-5000

リフト/コース数：13基/33コース

リフト料金（WEB価格）:1日券大人 5,700 円、中高生 4,200 円、小学生 2,700 円（税込）

アクセス ：東北自動車道郡山JCT経由磐越自動車道磐梯河東ICから約10km15分（南ゲート）

URL ：https://www.nekoma.co.jp/