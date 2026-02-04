「インターネット予約限定 さんふらわあWEB春割」を実施します！
株式会社商船三井さんふらわあ(社長:牛奥 博俊)は、2026年4月1日（水）から5月31日（日）までの出港便を対象に、旅客運賃・乗用車航送運賃がお得になる「インターネット予約限定・さんふらわあ春割」キャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会に、春の船旅をお得にお楽しみください。
■ キャンペーン概要
【実施期間】
2026年4月1日(水)～ 2026年5月31日(日)出港便まで
【対象船】
北海道航路全船
さんふらわあ さっぽろ/ふらの/かむい/ぴりか
【対象運賃】
旅客運賃
※小学生運賃、船室貸切料、特殊手荷物(バイク・自転車)、ウィズペット利用料、貨物運賃は対象外
乗用車運賃
※無人車の航送は対象外
■ 割引内容
A・B期間：旅客運賃15％OFF／乗用車運賃10％OFF
※C・D・E期間は割引対象外です。
■ 注意事項 ほかの割引との併用はできません。
「満喫ひとり船旅シングルキャンペーン(プレミアム・スーペリア洋室・和室)」のみ併用可能。
その他キャンペーンとの重複適用は不可となります。
詳細については下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
■ お問い合わせ TEL：0120-489850(フリーコール)
029-267-4133(大洗船客予約センター)
0144-34-3121(苫小牧船客予約センター)
受付時間：平日 9:00～17:00／土曜 9:00～12:00 ※日曜・祝日・12/31～1/4・5/1は休業
■ ご予約方法
ご予約は インターネット限定 となります。
お電話でのご予約はキャンペーン適用対象外です。
ご予約はこちら(https://www.sunflower.co.jp/information/campaign/20260129b.html)