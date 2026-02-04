静岡県最大規模の移住相談会「静岡まるごと移住フェア」を開催

静岡県


富士山、海、あったかい気候、そして人。自然と都市がちょうどよく交わる静岡には、


“あなたらしい暮らし”を叶えるヒントがたくさんあります。


「移住ってまだピンときてない」「まずは話を聞いてみたい」「自然豊かな環境で、のびのび子育てしてみたい」


気軽に、ふらっと、静岡の暮らしをのぞいてみませんか？


＜開催概要＞

・タイトル：静岡まるごと移住フェア


・開催日時：令和８年２月14日（土）10時30分～16時30分


・会場：東京交通会館12階ダイヤモンドホール


（東京都千代田区有楽町2-10-1）


・主催：静岡県、ふじのくにに住みかえる推進本部


・共催：公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構


・出展ブース数：63（静岡県、市町、仕事・暮らし・住まいに関する団体・企業等）


＜フェア実施内容＞

・出展者との対面による個別相談


・移住セミナー（出展者ＰＲ、子育て世代先輩移住者セミナー、移住にまつわるお金の話）


・体験＆ワークショップ、キッズスペース


・富士山フォトスポット


・静岡県人気スポットの商品券が当たる？！スタンプラリー大抽選会


・来場の事前申込みいただくと、静岡茶等ノベルティをプレゼント！


＜まるごと移住フェア特設ホームページ＞

フェア開催内容の詳細及び事前申込みはこちらから


https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp/