静岡県最大規模の移住相談会「静岡まるごと移住フェア」を開催

静岡県

富士山、海、あったかい気候、そして人。自然と都市がちょうどよく交わる静岡には、

“あなたらしい暮らし”を叶えるヒントがたくさんあります。

「移住ってまだピンときてない」「まずは話を聞いてみたい」「自然豊かな環境で、のびのび子育てしてみたい」

気軽に、ふらっと、静岡の暮らしをのぞいてみませんか？

＜開催概要＞

・タイトル：静岡まるごと移住フェア

・開催日時：令和８年２月14日（土）10時30分～16時30分

・会場：東京交通会館12階ダイヤモンドホール

（東京都千代田区有楽町2-10-1）

・主催：静岡県、ふじのくにに住みかえる推進本部

・共催：公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構

・出展ブース数：63（静岡県、市町、仕事・暮らし・住まいに関する団体・企業等）

＜フェア実施内容＞

・出展者との対面による個別相談

・移住セミナー（出展者ＰＲ、子育て世代先輩移住者セミナー、移住にまつわるお金の話）

・体験＆ワークショップ、キッズスペース

・富士山フォトスポット

・静岡県人気スポットの商品券が当たる？！スタンプラリー大抽選会

・来場の事前申込みいただくと、静岡茶等ノベルティをプレゼント！

＜まるごと移住フェア特設ホームページ＞

フェア開催内容の詳細及び事前申込みはこちらから

https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp/