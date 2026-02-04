静岡県最大規模の移住相談会「静岡まるごと移住フェア」を開催
静岡県
富士山、海、あったかい気候、そして人。自然と都市がちょうどよく交わる静岡には、
“あなたらしい暮らし”を叶えるヒントがたくさんあります。
「移住ってまだピンときてない」「まずは話を聞いてみたい」「自然豊かな環境で、のびのび子育てしてみたい」
気軽に、ふらっと、静岡の暮らしをのぞいてみませんか？
＜開催概要＞
・タイトル：静岡まるごと移住フェア
・開催日時：令和８年２月14日（土）10時30分～16時30分
・会場：東京交通会館12階ダイヤモンドホール
（東京都千代田区有楽町2-10-1）
・主催：静岡県、ふじのくにに住みかえる推進本部
・共催：公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構
・出展ブース数：63（静岡県、市町、仕事・暮らし・住まいに関する団体・企業等）
＜フェア実施内容＞
・出展者との対面による個別相談
・移住セミナー（出展者ＰＲ、子育て世代先輩移住者セミナー、移住にまつわるお金の話）
・体験＆ワークショップ、キッズスペース
・富士山フォトスポット
・静岡県人気スポットの商品券が当たる？！スタンプラリー大抽選会
・来場の事前申込みいただくと、静岡茶等ノベルティをプレゼント！
＜まるごと移住フェア特設ホームページ＞
フェア開催内容の詳細及び事前申込みはこちらから
https://marugotoiju.pref.shizuoka.jp/