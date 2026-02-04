第一実業株式会社

第一実業株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:船渡雄司、以下「当社」)は、このたび、「第一実業グループサプライヤー行動指針」(以下「本指針」)を制定しましたのでお知らせいたします。

当社グループは、経営理念「人をつなぎ、技術をつなぎ、世界を豊かに」のもと、企業の持続的な成長と社会への貢献の両立を目指しております。2024年には「第一実業グループ行動規範」を刷新し、企業活動の基盤強化に取り組んでまいりました。今回、同規範の内容を踏まえ、グループ一体となってサプライヤーをはじめとする取引先の皆様との信頼に基づくパートナーシップをより一層強化するため、本指針を制定いたしました。本指針は、サプライヤーの皆様に当社グループとともに取り組んでいただきたい、倫理・法令遵守、人権の尊重、環境保全などのサステナビリティおよび社会的責任に関する重要事項を定めております。

当社グループは、本指針を共有することでサプライヤーの皆様との連携をさらに深め、定期的な対話と相互理解を通じて、共にサステナブルな価値創造に取り組んでまいります。

第一実業グループサプライヤー行動指針(https://www.djk.co.jp/Portals/0/images/jp_news/202602_DJKgroup_supplier_code_of_contact.pdf)

