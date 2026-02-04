日の出医療福祉グループ実業団卓球チーム、全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）で準優勝

社会福祉連携推進法人 日の出医療福祉グループ

介護・保育・医療サービスを社員法人と連携して提供する社会福祉連携推進法人日の出医療福祉グループ（所在地:兵庫県加古川市、代表理事:大西奉文）の実業団卓球チームは、1月29日～2月1日に開催された「全農杯2026 年全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）」において、英田理志・松下大星ペアが準優勝を果たしました。

日の出医療福祉グループ実業団卓球チーム 公式ホームページ:https://ttc.hinode.or.jp/

大会概要

日の出医療福祉グループ実業団卓球チーム 松下 大星選手（左）・英田 理志選手（右）

全農杯全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）は、公益財団法人日本卓球協会が主催する、日本卓球界を代表する大会の一つです。実業団、大学、トップレベルの選手が一堂に会し、全国各地から実力ある選手が集う国内有数の卓球大会として毎年開催されています。

＜大会情報＞

・大会名:全農杯2026年全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）

・開催期間:2026年1月29日（木）～2月1日（日）

・大会会場:スカイホール豊田（愛知県）

・主催:公益財団法人日本卓球協会

試合結果

＜男子ダブルス＞

・英田理志・松下大星ペア:準優勝

・五十嵐史弥・馬渡元樹ペア:ベスト32

＜混合ダブルス＞

馬渡元樹・武山華子選手（中央大学）:ベスト8

英田・松下ペアの活躍に加え、他の出場選手も健闘。

今後につながる貴重な経験を積む大会となりました。

日の出医療福祉グループ実業団卓球チームについて

左から 馬渡選手、松下選手、英田選手、五十嵐選手表彰式終了後のチームメンバー

日の出医療福祉グループ実業団卓球チームは、

2025年4月、地域貢献とグループ全体の士気高揚を目的に創部しました。

現在、監督・コーチの指導のもと、4名の選手が所属し、競技力の向上に取り組むとともに、卓球講習会などを通じた地域住民との交流活動にも積極的に取り組んでいます。

チームの主な実績

2026年

・全農杯全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）

男子ダブルス準優勝（英田理志・松下大星ペア）

2025年

・全日本社会人卓球選手権大会

男子ダブルス優勝（英田理志・松下大星ペア）

男子シングルス3位（松下大星選手）

・全日本卓球選手権大会（団体の部）:ベスト8

・第75回全日本実業団卓球選手権大会:3位

チーム編成

監督 高島 規郎

・世界選手権 シングルス３位

・全日本選手権 シングルス優勝（3回）

・世界選手権 ７回連続出場

・元日本代表総監督

ヘッドコーチ 小野 誠治

・世界選手権 シングルス優勝

・全日本選手権 シングルス優勝

・(株)グランプリ監督(日本リーグ)監督

・東アジアホ-プス男子監督

選手 英田 理志

・USオープン 男子シングルス3位

・アメリカ・MLTT チーム優勝・MVP獲得

・WTT フィーダー フォトローダーデール

男子シングルス 優勝

・第59回全日本社会人卓球選手権大会

男子ダブルス 優勝

・全日本社会人卓球選手権

男子シングルス ベスト4

選手 松下 大星

・ビッグトーナメント シングルス 優勝

・東京選手権 シングルス 優勝

・WTT Feeder Gdansk 男子ダブルス 優勝

・第59回全日本社会人卓球選手権大会

男子シングルス 3位／ダブルス 優勝

・全農杯全日本卓球選手権大会

男子ダブルス 準優勝

選手 五十嵐 史弥

・ジュニアサーキット タイ

男子シングルス優勝／男子団体優勝

・関東学生卓球選手権大会 優勝

・ユニバーシアード イタリア

男子ダブルス3位／男子団体3位

・WTT Feeder Gdansk

男子ダブルス 優勝

・WTT Feeder Vila Noa de Gaia

男子ダブルス 優勝

選手 馬渡 元樹

・Paser Open Tenis Meja 2025

シングルス 優勝／混合団体 2位

・第75回全日本実業団卓球選手権大会 団体 3位

・全日本選手権 混合ダブルス ベスト8

・全日本社会人卓球選手権大会 ベスト8

・日本卓球リーグ選手権

ビックトーナメント青森大会 ベスト8

今後の展望

今後も競技力の向上と地域に根ざした活動を両立させながら、チーム一丸となって挑戦を続けてまいります。

社会福祉連携推進法人 日の出医療福祉グループについて

日の出医療福祉グループは、「日の出福祉会」「奉志会」「博愛福祉会」の3法人を社員とする、介護・保育・医療などのサービスを提供する共同事業体です。

代表者：大西奉文

本部所在地：〒675-0101

兵庫県加古川市平岡町新在家 2333-2

設立：2016年7月

会員法人：社会福祉法人 日の出福祉会、

医療法人社団 奉志会、

社会福祉法人 博愛福祉会

サービス：介護、保育、医療、障がい福祉

事業所数：166か所（2024年度）

従業員数：3,300人（2024年度）

HP：https://hinode.or.jp