【あみやき亭プラス】至福の焼肉体験を。「こだわり十選」が登場！ ～黒毛和牛の厚切りステーキから、伝説のカルビ、〆の逸品まで～

株式会社あみやき亭

お肉のプロが選び抜いた、今絶対に食べてほしい10品。黒毛和牛の旨味をダイレクトに感じるステーキから、さっぱりとした〆の冷麺まで、焼肉の醍醐味を凝縮したラインナップをご用意しました。

※一部店舗ではメニューが異なります。

■ 目玉はこれ！圧倒的満足感の「肉」メニュー

肉の旨味、脂の甘み、とろける食感。すべてを兼ね備えた主役たちです。

黒毛和牛厚切りステーキ

サシの入った美しい黒毛和牛を、贅沢な厚切りで。噛むほどに溢れ出す肉汁と、和牛本来の香りを存分にお楽しみいただけます。（※黒毛和牛堪能コース以上で注文可能）

大判焼きすきロース

網からはみ出るほどの大判ロースをさっと炙り、濃厚な卵黄に絡めていただく至福の一品。口の中でほどける柔らかさは、まさに焼きすきの醍醐味。（※黒毛和牛堪能コース以上で注文可能）

幻カルビステーキ

あみやき亭プラスの名物。ジューシーなカルビをステーキカットで豪快に。ネギの風味が食欲を加速させます。（※全コースで注文可能）

黒毛和牛 炙りネギカルビ（柚子ネギ付き）

濃厚なカルビに、爽やかな柚子ネギをトッピング。香ばしい炙りと柑橘の香りが絶妙なハーモニーを奏でます。（※黒毛和牛堪能コース以上で注文可能）

■ サイドメニューにも一切の妥協なし

お肉の美味しさを引き立てる、こだわりの逸品たち。

和牛肉寿司

上質な和牛をネタにした贅沢な一貫。シャリと肉のバランスが絶妙で、口福感に包まれます。（※黒毛和牛堪能コース以上で注文可能 ※加熱済み）

牛タンユッケ

低温調理でしっとりと仕上げた牛タンをユッケ風に。卵黄を崩して絡めれば、濃厚でまろやかな味わいに。（※全コースで注文可能 ※加熱済み）

ミックス壺ホルモン

秘伝のタレに漬け込まれたプリプリのホルモン。壺の中で熟成された旨味が、焼くことで一気に花開きます。（※黒毛和牛堪能コース以上で注文可能）

和風明太鬼ポテサラダ

かつお節と明太子を効かせた、お酒のアテにも箸休めにも最高な大人のポテサラ。（※黒毛和牛堪能コース以上で注文可能）

■ 最高の「〆」で完璧なフィナーレを

石焼ガーリックチャーハン

熱々の石鍋で仕上げる香ばしいチャーハン。ガーリックのパンチと、おこげのカリカリ食感がたまりません。（※黒毛和牛堪能コース以上で注文可能）

さっぱりレモン冷麺

脂の乗ったお肉の後に最適。レモンの輪切りを贅沢に浮かべた、見た目も涼やかで酸味の効いた一杯。（※黒毛和牛堪能コース以上で注文可能）

あみやき亭Plusではその他100種類以上のメニューが食べ放題♪

ご来店をお待ちしております。

現在は北海道フェアも開催しております。