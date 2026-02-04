【PetsTokyo 西大井店】2月限定！ご褒美おやつ掴み取りキャンペーンを2月より開催

写真拡大 (全3枚)

Lehman Holdings株式会社

Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo西大井店」は、2月限定のバレンタインキャンペーンを実施します。



ご褒美おやつ掴み取りキャンペーン画像１

■ 西大井店だけ！2月限定！ご褒美おやつキャンペーン

Pets Tokyo西大井店では、2月1日～28日の期間中、シャンプーコース・トリミングコースご利用で“おやつのつかみ取り”に無料でご参加いただけます。いつもお買い上げいただいている飼い主様はもちろん、まだ試したことのない飼い主様も、この機会に是非　"愛犬の好き" を見つけてみてはいかがでしょうか？


■ キャンペーン詳細はこちら

https://www.instagram.com/p/DTeg4UFidAB/?img_index=1


※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。


■ つかみ取り景品

・馬肉【小袋】


・牛肉【小袋】


・カンガルー肉【小袋】


・マグロ【小袋】


・しゃけ【小袋】


・鶏すなぎも【小袋】


・きびなご【小袋


・野菜チップス【小袋】


・グリニーズ歯磨きガム【小袋】


■ 実施期間

2026年2月1日(日)～2月28日(土)


※無くなり次第終了とさせていただきます。


Pets Tokyo 西大井店情報

店名：Pets Tokyo 西大井店


住所： 〒142-0043品川区二葉2-12-7 Luna llena 1F


アクセス：西大井駅から徒歩5分


営業時間： 10:00～19:00


Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_nishioi/　


GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/xo1wNbjXccPK2kGP7


公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/nishioi/




Pets Tokyo株式会社について

── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──


Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。




会社概要

会社名　：Pets Tokyo株式会社


所在地　：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F


事業内容：


ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業


URL　　：https://petstokyo.com/


お問い合わせ

■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS


Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
Pets Tokyo公式TikTok


https://www.tiktok.com/@petstokyo
プレス担当：菊地