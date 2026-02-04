【PetsTokyo 西大井店】2月限定！ご褒美おやつ掴み取りキャンペーンを2月より開催
Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo西大井店」は、2月限定のバレンタインキャンペーンを実施します。
ご褒美おやつ掴み取りキャンペーン画像１
■ 西大井店だけ！2月限定！ご褒美おやつキャンペーン
Pets Tokyo西大井店では、2月1日～28日の期間中、シャンプーコース・トリミングコースご利用で“おやつのつかみ取り”に無料でご参加いただけます。いつもお買い上げいただいている飼い主様はもちろん、まだ試したことのない飼い主様も、この機会に是非 "愛犬の好き" を見つけてみてはいかがでしょうか？
■ キャンペーン詳細はこちら
https://www.instagram.com/p/DTeg4UFidAB/?img_index=1
※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。
■ つかみ取り景品
・馬肉【小袋】
・牛肉【小袋】
・カンガルー肉【小袋】
・マグロ【小袋】
・しゃけ【小袋】
・鶏すなぎも【小袋】
・きびなご【小袋
・野菜チップス【小袋】
・グリニーズ歯磨きガム【小袋】
■ 実施期間
2026年2月1日(日)～2月28日(土)
※無くなり次第終了とさせていただきます。
Pets Tokyo 西大井店情報
店名：Pets Tokyo 西大井店
住所： 〒142-0043品川区二葉2-12-7 Luna llena 1F
アクセス：西大井駅から徒歩5分
営業時間： 10:00～19:00
Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_nishioi/
GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/xo1wNbjXccPK2kGP7
公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/nishioi/
Pets Tokyo株式会社について
── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──
Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。
会社概要
会社名 ：Pets Tokyo株式会社
所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F
事業内容：
ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業
URL ：https://petstokyo.com/
お問い合わせ
■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS
Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
Pets Tokyo公式TikTok
https://www.tiktok.com/@petstokyo
プレス担当：菊地