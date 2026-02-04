豪州クイーンズランド州ブリスベンに本拠を置くCommodity Insights社（代表Mark Gresswell）は『2026年の石炭市場テーマ』と題した石炭市場の展望記事をリリースした。

COMMODITY INSIGHTS PTY LTD

2026年、日本の石炭投資家にとって市況は好転の兆し

石炭をはじめとする多くの鉱物資源価格は、厳しい状況だった2025年を経て、2026年初めにかけて力強く回復している。総じて今年は市場環境の改善を見込んでいる。

主導的な要因は供給側の混乱であり、特に原料炭では高品質強粘結炭の価格が250米ドル／トンを突破した。クイーンズランド州での最近の降雨の影響が第1四半期中に弱まるにつれ、価格はやや軟化するとみられる。2025年は石炭価格が低迷し、多くの鉱山で収益が赤字に転落したことから、サイクルの底にかなり近づいていたことが示唆される。

アジア全体での電力需要の力強い伸び、インドの鉄鋼生産拡大、そして継続する供給混乱は、2026年を通じて価格を下支えする要因となるだろう。一方で、中国の弱い経済環境と、値引きされたロシア産炭の供給が、上値を抑える構図は続く見通しだ。

日本の投資家にとって、石炭市場は今年、より高いリターンへの期待を提供する可能性がある。長期的な供給安定性については、鉱山会社がコストインフレやさまざまな供給面の問題に直面していることから、依然として懸念が残る。一方、日本の石炭需要家は昨年よりも高い価格を支払う可能性が高いが、受け渡しベースの石炭コストが急騰するリスクは低いとみられる。

以下は、2026年の石炭市場に影響を与える主なテーマである。

マクロ経済見通し：慎重姿勢が必要

2026年の世界経済環境は、サプライチェーンの混乱と通商政策の不確実性によって特徴づけられる。世界のGDP成長率は3％超と安定しており、AI主導の米国経済の加速がこれを牽引しているが、関税の上昇により貿易量は減少する可能性がある。

特に重要なのは、世界の電力需要が約4％へと急増している点で、これは長期平均を大きく上回る水準である。電化の進展やデータセンターの拡大が主因だ。このレベルの成長は、再エネやガスが追加需要の多くを賄うとしても、石炭需要の確かな土台となる。投資家は、米ドル安が輸入国のコストを押し下げる可能性に注目すべきだが、「人工的な」貿易制約がインフレ再燃を招くリスクもある。

流動性の低下 ― 石炭価格が注目の的に

石炭市場は、資本面および現物カーゴの両方で流動性の逼迫に直面している。世界は依然として高金利時代にあり、米国で緩和傾向が見られるとはいえ、資本規律が優先事項となっている。日本のキャリートレードの巻き戻しも、資本フローをさらに縮小させるだろう。

この流動性不足は、投資家がより明確な価格シグナルを待つ傾向を強めるため、通常は価格変動の拡大を引き起こす。

さらに、豪州やインドの取引が指数連動契約へ移行していることにより、スポットの固定価格カーゴが減少しており、これも価格変動を助長する要因となる。流動性の低下は価格指標への信頼も損ない、2026年には価格決定メカニズムの分断が生じる可能性もある。

豪州の石炭供給 ― 低迷を食い止められるか

豪州の原料炭セクターは依然として厳しい状況にあり、輸出量は2019年の約1億8,500万トンから2025年には約1億4,500万トンへと減少している。構造的に複雑な問題、労働力不足、高い投入コストに加え、クイーンズランド州の高いロイヤルティ制度が資本配分を圧迫している。

一部の鉱山再開への楽観論はあるものの、資本制約と2025年の市況低迷下での低収益を踏まえると、輸出量が過去のピーク水準に戻る可能性は低い。

2026年の中国 ― 石炭市場で二つの顔

中国は、需要の下支え役であると同時に、デフレ要因にもなり得る存在である。国内経済の弱さと不動産セクターの構造的低迷により、2025年の鉄鋼輸出は過去最高の1億1,900万トンに達し、世界の原料炭価格の上値を抑えている。中国の鉄鋼輸出に対する抑制策は始まっているが、石炭投資家が実質的な変化を実感できるのは2026年以降になりそうだ。

一方で、中国の一般炭（燃料炭）への影響は依然として強気要因であり、2026年の電力需要は7％近くに達する可能性がある。2025年に新設された驚異的な4億3,000万kWの風力・太陽光発電容量でさえ、この需要増を満たすことはできず、石炭需要は引き続き堅調だ。中国における海上輸送の一般炭に対する最大の脅威は必ずしも「グリーン」技術ではなく、値引きされたロシア産およびモンゴル産炭である。

一般炭投資の魅力が改善

一般炭投資家はこれまで、「資源枯渇（depletion）」のストーリーを長期的な価値の根拠としてきた一方で、中期的な需要リスクは認識してきた。しかし現在、電化の進展とデータセンターの拡大が、経済成長に対する電力需要原単位の長期的低下トレンドを逆転させつつある。

電力需要が加速する中、各国政府は電力系統の安定性を維持するためエネルギー転換目標を調整しており、その結果、石炭需要の減少見通しは先送りされている。これにより投資家は、長期だけでなく短期的にもポジティブな投資ストーリーを持つことになった。

インドは引き続き拡大路線 ― ただし使う石炭は変化

2025年に鉄鋼生産が10％増加したのに続き、インドは引き続き鉄鋼セクターの成長エンジンとなっている。積極的なインフラ政策と簡素化されたGST（物品サービス税）が需要を押し上げている。

新たな鉄鋼セーフガード関税（11～12％）やコークスに対するアンチダンピング関税（60～130米ドル／トン）は、今年の原料炭輸入を500～700万トン押し上げると見込まれ、脆弱な世界供給網にさらなる負担をかけることになる。

インドの巨大な需要拡大ポテンシャルと鉄鋼マージンへの圧力は、コークス配合の見直しを促している。製鉄所は、豪州産プレミアム中揮発分炭の使用を最小化し、値引きされたロシア産や米国産の高揮発分炭を活用する、より低コストな配合へと急速に移行している。これは新しいスタンプチャージ式コークス炉技術によって可能になっている。

Commodity Insights について

Commodity Insightsは、エネルギー、鉄鋼、鉱業分野に強みを持つ、世界の商品市場に特化した調査・アドバイザリーファームです。

包括的な市場データ、精緻な分析、そして商品市場における豊富な知見を基盤に、各分野で進行する構造変化の中において、顧客が的確な意思決定を行えるよう支援しています。高い独立性を強みとし、短期・中期・長期のあらゆる時間軸において最適な判断を可能にするため、革新的なアプローチへの継続的な投資を行っています。

詳細は同社ウェブサイト（www.commodityinsights.com.au）参照。

本記事に関するお問い合わせ先

Commodity Insights 日本責任者

加藤 秀彦

hide.kato@commodityinsights.com.au