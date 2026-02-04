2025年 新築マンション人気ランキングで「イノバス不動前」が東京23区・全国で1位に選出

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、株式会社LIFULL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120）が運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）」が実施した「最新版！2025年 新築マンション人気ランキング」で、当社の新築分譲マンション「イノバス不動前」が全国1位に選出されましたことをお知らせいたします。









株式会社オープンハウスグループランキング概要

本ランキングは、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）」に掲載された新築マンションのうち、2025年（1月1日～12月15日）のページビュー数と資料請求数をもとに、ユーザーのリアルな関心度を算出することで発表されたものです。(参考HP：https://www.homes.co.jp/mansion/shinchiku/ranking/2025/)

その結果「イノバス不動前」は、数多くの新築マンションの中で、東京都23区、及び、全国のランキング共に見事全国1位に選出されました。

その他にも、神奈川エリアでは「イノバス元住吉」が3位、東海エリアでは「イノバス名駅」が3位、「オープンレジデンシア名古屋グランデ」が4位、「イノバス新瑞橋フロント」が6位、「イノバス丸の内」が8位にランクインするなど、当社の新築マンションは、エリアを問わず高い注目を集めています。

（参考：不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」調べ）

第1位獲得の背景：利便性と住環境の「圧倒的なバランス」

今回のランキングにおいて、イノバス不動前は、品川区という都心にありながら落ち着いた住環境の「不動前」エリアへの注目度の高さと相まって、更に東急目黒線「不動前」駅から徒歩3分という高い交通利便性とスケールメリットによる手頃な価格帯の実現が評価されました。

本物件は、2024年11月に発表した新ブランド「INNOVAS」（イノバス）の記念すべき第1号物件であり、同年11月に販売を開始し、2026年8月下旬に完成を予定しています。

山手通りにつながる「かむろ坂」沿いに位置する本物件は、様々な施設が充実する都心の駅近という利便性を持ちながらも、街路沿いの桜並木が四季折々に美しく、都立林試の森公園、目黒川といった豊かな自然も身近に感じられる、住環境に恵まれたエリアです。

（公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/kanto/fudomae/）





マンション開発事業部 首都圏営業部 部長 丹保 祐一のコメント

「イノバス不動前」が栄えある1位に選出されたことを心より光栄に思います。今回の評価は、当社の物件企画が持つ「圧倒的なバランス」が、ユーザーの皆様に響いた結果だと思っております。

まず立地面では、東急目黒線「不動前」駅から徒歩3分という利便性に加え、山手線の駅へも歩ける好立地です。目黒線は駅力、沿線力が強く、他の路線も乗り入れているため、都心主要駅へのアクセスも抜群です。

また、総戸数約160戸という規模感が、計画性の高い開発を可能にし、高級化が進む立地の中にあっても、多くの方に手頃と感じていただける価格帯を実現できた点が、特に評価されたと考えています。

生活環境も充実しており、上質な食材を扱うスーパーだけでなく、地域密着型の「オオゼキ」など日常使いのスーパーがある点も魅力です。さらに、目黒区との区界に位置しながら、行政サービス、特に子育て支援に力を入れている「品川区」の住所であることも、子育て世帯を中心に高い支持を集めたと思います。こうした「交通利便性、住環境、そして価格のバランス」こそが、今回のランキング1位獲得に繋がった最大の要因と考えています。

※画像はイメージです



物件概要

- 名称：イノバス不動前- 所在地：東京都品川区西五反田四丁目646番1 他（地番）- 交通：東急目黒線「不動前」駅 徒歩3分- 総戸数：156戸- 間取り：1LDK～3LDK＋SR

オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/(https://ms.ohd.openhouse-group.com/)

新ブランドについてのお知らせはこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000652.000024241.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000652.000024241.html)

INNOVACIA/INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/(https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/)

企業概要

■株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

■株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒100-7020 東京都渋谷区渋谷３-１２-１８ 渋谷南東急ビル

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業