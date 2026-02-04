株式会社 吉田

テル・ノヂはグラフィックデザイナー、現代美術家、人形アニメーターとして活動するアーティストです。

ファッションデザインを学んだのち、海外での生活経験を背景に制作を続け、現在はフランスを拠点に活動しています。

挑発的な作風、ブラックユーモア、シュルレアリスム、エロティシズムを特徴とし、独自の世界観を構築しています。

「TERU NOJI'S SOUL CIRCUS」

"The Art of the Living Toy（生きる玩具の芸術）"をテーマにした本展示では、タトゥーを施したドール作品をはじめ、アンティーク陶材フィギュアや、アンティークの電話の呼び鈴をもとにした立体作品など、複数のシリーズを展示、販売いたします。



玩具を「魂の入れ物」として捉えるテル・ノヂが、壊れた"命なきものたち"に再び魂を吹き込む、奇妙で華やかな祝祭です。

イベント詳細

＜Teru Noji in the PORTER Gallery 1＞

開催場所：PORTER OMOTESANDO the PORTER Gallery 1

開催期間：2026年1月31日（土）～2月16日（月）

住 所：東京都渋谷区神宮前5-6-8

営業時間：12:00～20:00

※販売作品価格：\80,000～\260,000（tax included）

※期間中、テル・ノヂ氏在廊予定です（日時未定）

※すでに完売した商品もございます。

問い合わせ先

PORTER OMOTESANDO

住 所：東京都渋谷区神宮前5-6-8

電話番号：03-5464-1766