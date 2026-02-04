昭和4年創業のベーカリー「キングベーク」の手掛けるサンドウィッチ自販機が函館駅に新登場！
ＪＲ北海道フレッシュキヨスク株式会社（代表取締役社長：戸川達雄）では、株式会社キングベーク（代表取締役：坂本 欣也）と連携し、ＪＲ函館駅コンコースにおいて、サンドウィッチを販売する自販機を設置いたします。
早朝から販売しておりますので、通勤・通学の皆様や長距離を移動される皆様にも、バリエーション豊かで、フレッシュなキングベーク自慢のサンドウィッチを是非、この機会にご賞味ください。
営業概要
営業開始日
２０２６年２月１０日（火）
設置場所
JＲ函館駅1階
営業時間
５時４５分～２１時００分（予定）
※売り切れの際はご容赦ください
商品ラインナップ
自販機では、クラーク乳酸菌を配合した食パンを使用し、お客様の健康に寄り添った毎日食べたいサンドウィッチを13種類販売いたします。自販機設置を記念して自販機限定「メンチカツサンド」も新登場するほか、自販機でしか味わえない人気商品のＭＩＸサンドもご用意いたしました。
本店人気NO.1
たまごサラダサンド
300円（税込）
オリジナルのオリーブオイルマヨネーズでやさしい味わいに仕上げた「たまごサラダ」は自慢の味。
自販機限定
ツナサラダ＆てりたまサンド
350円(税込)
お子様にも人気のてりやきチキンが入ったてりたまサンドとツナサラダサンドのMIXサンド。
自販機限定＜NEW>
メンチカツサンド
450円(税込）
本店で大人気の手作りメンチカツ。
いままでありそうでなかった豪快サンドが新登場！
プレミアム＜担当者おすすめ＞
ローストポークのクロワッサンサンド
500円（税込）
ローストポークをバター風味豊かなクロワッサンに贅沢に挟みました。ポン酢ジュレとの相性も◎
キングベークとは
キングベークは、北海道函館市内で２店舗運営している今年11月で創業97周年を迎えるベーカリー（昭和４年創業）。
併設した工場で毎日焼き上げるパンやお菓子は、北海道産小麦・バターを100％使用しており、食品保存料や乳化剤、 イーストフード等の使用をできるだけ控える（※）など、“おいしくて安全なものを” をモットーに提供され、地元のお客様から函館駅を訪れる観光のお客様にも愛される老舗の函館グルメです。（※一部商品を除く）
【 ホームページ】 https://kingbake.co.jp/
キングベーク本店
会社概要
■会社名：JR北海道フレッシュキヨスク株式会社
■所在地：北海道札幌市中央区北2条西1丁目1番地1
■代表者：戸川 達雄
■U R L ：https://www.hkiosk.co.jp/