「日常のビューティールーティンを、アートへ。」

合同会社TOP DRAWS

Beauty／Lifestyle領域でブランド開発を手がけるTOP DRAWS合同会社（東京）は、Beautyを“Art”として再定義する新ライフスタイルビューティーブランド「HONESTUAL（オネスチュアル）」をローンチいたします。

あわせて、ブランドの世界観を表現したティザー映像をYouTubeにて公開しました。

https://www.youtube.com/shorts/-gTHbW9MjXQ

静かに構想を重ねてきた、

HONESTUALというブランドの物語が、いま始まります。

HONESTUALは、ライフスタイルビューティーブランド。

香り、肌、リズム。

何気ない毎日のルーティンを、アートへと昇華させるために生まれました。

それが私たちの掲げる思想、

「BEAUTY＝ART ROUTINE」。

そして、第一弾は

Dual Scents Story シリーズ

今回発表する「Dual Scents Story」は、

香りで満たす時間と、あえて香りを手放す時間。

相反するふたつのアプローチから生まれたシリーズです。

気分や記憶に寄り添う2つのセンツと、

静かに肌そのものと向き合う無香。

成分から容器、パッケージ、クリエイティブに至るまで、すべて Made in Japan。

誠実に、ミニマルに、美と向き合う。

装うことと、整えること。

その行き来が、日常のルーティンをアートへと変えていきます。

Photo by Takeshi Hiramatsu（Digni Photography）

HONESTUALは、

単なるライフスタイル習慣ではなく、

肌を整える時間そのものを“体験”としてデザインすること。

機能やスペックを語るのではなく、

香りが記憶を呼び覚ます瞬間、

手に取ったときの質感、

空間に置かれたときの佇まい。

そのすべてが感性に触れ、

日常を少しだけ特別な時間へと変えていく存在でありたいと考えています。

ブランドの核となるのは、3つのエレメント。

Fragrance Layering（香りのレイヤー）

Minimal & Honest Formula（誠実で無駄のない処方）

Self-Expression Habit（自己表現としての美容習慣）

香りを楽しむアイテムと、

余白を大切にするアイテムがラインアップ

香りで満たす時間と、静かに整える時間。

相反するようで調和するアプローチが、肌と心のバランスをやさしく整えます。

さらに、ボックス、メッセージカードなど、ギフトとしての体験設計にも注力。

贈ることそのものが美しい体験になる「GIFT BEAUTY」という新たなカテゴリーの創出を目指しています。

今回公開したティザー映像では、あえて商品情報を語らず、光と影、そして余白のみでブランドの空気感を表現しました。

映像には、その世界観を静かに体現する俳優が出演。

端正で透明感のある佇まい、ミニマルでアーティスティックな存在感が、HONESTUALの美意識と自然に共鳴しています。

しかし、主役は人物でも、プロダクトでもありません。

主役は、

“美しさと向き合う時間そのもの”。

Photo by Takeshi Hiramatsu（Digni Photography）

HONESTUALは、

その時間をデザインするライフスタイルブランドとして、これからのビューティーの在り方を提案していきます。

なお、ティザー映像に登場する俳優の詳細は、3月3日のブランド全容公開とあわせて発表予定です。

物語は、まだ始まったばかりです。

HONESTUALの現在進行形は、Instagramにて。

【Official Instagram】

https://www.instagram.com/honestual_tokyo

【Teaser Movie】

https://www.youtube.com/shorts/-gTHbW9MjXQ

Film Director：Tomoya Nakamura

Director of photography： Takayui Onishi

【Schedule】

3月3日：ブランド全情報解禁（Reveal）

4月2日：公式オンラインストア発売開始（Launch）