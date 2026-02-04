プレス発表　熊本県、熊本県警察および同県内関係団体とサイバーセキュリティに関する連携協定を締結



独立行政法人情報処理推進機構

公開日：2026年2月4日


■背景

熊本県は、半導体関連産業をはじめ製造業の集積の高次化により経済安全保障の観点からも重要な地域であり、中小企業を含むサプライチェーンのサイバーセキュリティ対策の強化が喫緊の課題となっています。

今回の連携協定は、各協定機関の相互理解による高い信頼関係に基づき、安全で安心なサイバー空間の実現を目指すものです。

■概要

地域中小企業等のサイバーセキュリティ対策の浸透において、地域コミュニティとの連携は重要です。

IPAは、本協定の締結を契機に、地域の各協定機関と取組を進めてまいります。

具体的には、以下の取り組みを重点的に推進します。

サイバー空間の新たな脅威に関する情報の共有

サイバー空間の脅威への対処能力向上に向けた各種訓練等の被害防止対策

サイバー空間の脅威への対応に係る技術的な指導及び助言

サイバー空間の脅威に対処できる人材の育成

サプライチェーンへの脅威をはじめとするサイバー空間の脅威に関する県内中小企業や県民等に対する啓発活動

その他、各協定機関が目的を達成するために必要と認める事項

■今後の予定

2026年2月10日（火曜日）、「くまもとサイバーセキュリティセミナー2026」を熊本城ホールA3にて開催予定。

具体的な取組事項のスケジュールや内容は、今後設置する協定機関の合議体にて検討することとしています。

本件に関するお問合わせ先

IPA セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 横山・肱岡

E-mail：isec-renkei@ipa.go.jp

■報道関係からのお問い合わせ先

IPA 経営企画センター 戦略コミュニケーション部 戦略コミュニケーション室 渡邉・鴨田・大矢

TEL：03-5978-7503

