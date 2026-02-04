バイオマス材料と循環型生産を支える中核装置、二軸押出機市場は2031年に15.89億ドルへ拡大
二軸押出機は、樹脂、ゴム、複合材料などの高分子材料を加熱・混練・塑形するための精密機械である。二つの同期したスクリューを有することにより、従来の単軸押出機では難しかった高粘度材料や充填材入り材料の均質混練、添加剤分散、熱履歴の制御が可能である。これにより、自動車部品、建材、包装材料、医療・食品分野など、産業横断的に高品質な押出製品の製造を可能にする。二軸押出機には並行型と交差型があり、素材の特性や加工目的に応じて選択される。近年は、デジタル制御や自動化技術の導入により、押出条件の微調整、遠隔監視、工程安定性の向上が進み、生産効率と製品均質性を両立する次世代型設備として位置付けられている。さらに、環境規制やリサイクル材料への対応、低エネルギー消費設計なども重要課題となり、二軸押出機は単なる加工機械にとどまらず、持続可能な生産の要として戦略的価値を持つ機器である。
グローバル市場は成熟段階にあるため、量的成長は緩やかであるが、製品の高付加価値化や省エネ・環境対応ニーズの高まりにより、設備投資の更新需要は確実に存在する。特に、バイオマス樹脂やリサイクルプラスチックの処理、複合材料の微細混練、高機能化材の製造など、新しい用途分野の開拓が市場成長の原動力となっている。技術力を武器にした製品差別化が可能であり、既存市場における価格競争を避けつつ、収益性の高い市場セグメントへの参入が進んでいる。
グローバル市場は緩やかに拡大。技術革新が成長を牽引
LP Information調査チームの最新レポートである「世界二軸押出機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113234/twin-screw-extruders）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.9%で、2031年までにグローバル二軸押出機市場規模は15.89億米ドルに達すると予測されている。市場成長の背景には、工業化の進展、樹脂・複合材料需要の増加、自動車・建材・食品分野での高度加工ニーズの拡大がある。さらに、二軸押出機における高精度制御、混練均質化技術、低エネルギー消費設計、IoTや自動化の統合など、技術革新が成長を後押ししている。
図. 二軸押出機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340843/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340843/images/bodyimage2】
図. 世界の二軸押出機市場におけるトップ22企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、二軸押出機の世界的な主要製造業者には、JSW(SM Platek)、Coperion、Shibaura Machine、Leistritz、Kobe Steel、KraussMaffei、Thermo Fisher Scientific、Clextral、CPM Extrusion Group、ENTEKなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約58.0%の市場シェアを持っていた。
地域別・企業別の戦略と成長動向
地域別では、アジア太平洋地域が最大の成長市場である。中国、インド、日本、東南アジア諸国で、自動車・電子部品・建材産業の拡大に伴い二軸押出機の導入需要が高まっている。欧米地域では成熟市場であるが、製造工程の高度化や環境規制対応、ハイエンド材料対応を目的とした高付加価値機の更新投資が活発化している。特に自動化・遠隔監視対応の数値制御型二軸押出機が、スマートファクトリー構築の一環として注目されている。
