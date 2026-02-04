浮気相手は同じ既婚者が多いor配偶者の浮気は許せない‥矛盾する既婚者の浮気事情｜結婚と浮気に関する実態調査（第6報）
7,000人のアンケートからみた既婚者の浮気事情
既婚者マッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区；https://raisondetre-inc.co.jp）は、2025年9月にインターネット上で一般の20代～50代既婚者、男女約7,000人に「結婚と浮気」に関する実態調査を行いました。結果は、既婚者の浮気率は17%、その「浮気経験者」に絞った調査結果を第6報として報告します！
・第1報 （https://www.value-press.com/pressrelease/363784）では、20代～50代既婚者の17％が「浮気したことがある」と判明しました。
・第2報（https://www.value-press.com/pressrelease/364816）では、「浮気をした理由」や「浮気相手との関係性」を調査し、夫婦の仲の悪さや配偶者への不満が浮気の理由と回答する人は少ないことが分かりました。
・第3報（https://www.value-press.com/pressrelease/365706）では、「夫婦関係が良好であれば浮気しないのか」「結婚前は浮気をしたことがあるのか」を調査し、夫婦仲は関係なく浮気をする人が多く、浮気は愛情の欠落ではないといえる結果になりました。
・第4報（https://www.value-press.com/pressrelease/366767）では、「配偶者に隠れて、どのように、どんな浮気をしているのか」を調査し、行動パターン把握＆崩さないことが「浮気がバレない理由」と回答する人が多く、浮気のパターンは「同じ相手と長期的に継続する浮気」をしてる人が多いことが判明しました。
・第5報（https://www.value-press.com/pressrelease/367545）では、浮気は「軽い気持ち」で行うものではなく、浮気相手に特別な感情を持ちやすく「特別な存在のパートナーだ」とする人が多いことが分かりました。
そこで今回の第6報は、第1報の回答者6,805人のうち「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に480人を抽出し、浮気経験者のうち「W不倫（既婚者同士の浮気）の割合」「浮気経験者は、配偶者の浮気を許せるか」など、既婚者の浮気事情の実態を調査しています。
＜結果のポイント＞
・既婚者の浮気相手は「既婚者？」「独身？」既婚者同士の浮気のほうが多い
→ 「既婚者」としか浮気したことがない人は、約49％に上り半数近い結果に
→ 既婚者同士の浮気の割合は65％
・既婚者の浮気相手と出会った場所は？
→「昔からの知り合い」と「教室・稽古など学びの場」が多い
→特に相手が既婚者の場合、上記の出会いは独身より2倍以上多かった
・相手の浮気は「許せるの？」多様性を尊重する社会へと変化していることが垣間みえた
→ 相手の浮気は「許せない」と回答した人が多く、約39％で4割近くを占めたが、「許せる」と回答した人も約27％で約3割近くいた
→ 男女別「許せない」と回答した人は、男性（約43％）女性（約36%）で男性のほうが多いが、「許せる」と回答した男性も約27％いた
→ 浮気公認で浮気している人は、相手の浮気を「許せる」人が約6割
＜調査概要＞
調査タイトル：結婚と浮気に関する実態調査（第6報）
調査期間 ：2025年9月29日～30日、12月29日～31日
調査対象者 ：20～59歳の男女480人（男性240人、女性240人）
※第1報の回答者6,805人のうち「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に480人を抽出。
調査方法 ：インターネット調査（セルフ型アンケートツール「Freeasy」を利用）
エリア ：全国
調査機関 ：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）