【数量限定】脱毛新習慣を約65%OFFで！痛みゼロの画期的sumirenナノガラス脱毛器が登場！「こするだけ」で毛も角質もWケア

株式会社カリスビューティー

そろそろ、脱毛の「当たり前」を見直してみませんか？



「サロンは高いし、時間が取れない…」


「カミソリ負けや埋もれ毛が悩み…」


「脱毛は痛いものだと諦めていた…」



お悩みを、まるごと解決する新時代のアイテムがついに登場しました。



そして今、この「新習慣」を、驚きの価格で体験できる限定的なチャンスです。



化学物質を使わず、肌の上を軽くこするだけ。ナノガラスが、痛みのない心地よい摩擦で、ムダ毛も古い角質も、消しゴムで字を消すようにそっと落とします。



冬の間にこっそり始めて、春には自分でも驚くすべすべ肌に。


そしてその第一歩が、今なら信じられない価格で踏み出せます。





■ 従来品とはココが決定的に違う！4つの革新ポイント



●一切の痛みをシャットアウトする「無痛テクノロジー」


刃物も化学薬品も一切不使用。肌に直接触れるのは、微細なナノガラス粒子のみ。熱や摩擦によるヒリヒリ感を根本からカットする。



●驚異の「時短設計」で、忙しい朝の習慣にスッと組み込める


１.乾いた肌の上で軽く円を描く。


２.水で洗い流す。


たったこれだけ！面倒な準備や後片付けは一切不要。忙しい朝のルーティンにもぴったりです。



●ダブル効果の「美肌設計」で、ツヤと明るさを同時に実現


脱毛と同時に、古い角質やくすみの原因をもみ出すように除去。使うたびに肌がつるんと滑らかになるだけでなく、内側から透き通るような明るさが実感できます。



●持ち運び自由の「コンパクト設計」で、いつでもどこでも清潔ケア


手のひらサイズで充電不要。旅行先でも、お風呂場でも、思い立ったらすぐに使えます。



コンパクト設計


■実際のユーザー様の声



・「さっとこするだけで、毛のないツルツルな肌が...！」



・「くるくると擦るようにすると簡単綺麗に毛が剃れました」



・「カミソリのような刃がないので安心安全です！」



※個人を特定できない形で収集した実際のレビューです。


■今が買い時！【新习惯応援価格】数量限定キャンペーン



通常価格：2,590円 (税込)



▼今なら約65%OFF！


キャンペーン価格：1,589円 (税込)



さらに！限定クーポン利用で



最終特別価格： 900円 (税込) ！



クーポンコード：F53WO8BD



キャンペーン期間：2026年1月29日（木） ～ 2月9日（月）



今すぐチェック＆ご購入はこちらから


https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0G8Z43M57?th=1(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0G8Z43M57?th=1)



●パソコン＆スマホ端末のAmazonクーポン使用方法



ステップ1：商品を選んで、レジに進む



ステップ2：コードを入力



※数量限定でのご提供です。売り切れ次第、通常価格に戻りますので今がチャンス！



冬の間に一歩先のケアを始めて、春を、新しい肌で迎えてみませんか。



きっと、鏡を見るたびに、軽やかな気分になれるはずです。






※ご注意 使用感は個人差があります。ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。