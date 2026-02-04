【参加人数で景品がランクアップ！】ジャンナビ麻雀オンライン、プロ雀士・涼宮麻由プロの冠大会「涼宮杯2026」を2月9日より開催！

株式会社 ウインライト

株式会社ウインライト（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：藤本 勝寛）は、好評配信中の麻雀ゲーム『ジャンナビ麻雀オンライン』にて、2026年2月9日（月）より、人気プロ雀士・涼宮麻由プロの名前を冠した公式ユーザー大会「涼宮杯2026」を開催いたします。

本大会は、従来の大会形式とは異なり、参加人数が増えるほど「称号」の付与枠やアプリ内アイテムの報酬量がランクアップしていく「ステップアップ報酬型」を採用いたしました。

■「涼宮杯2026」の注目ポイント

1. 参加人数連動型の豪華報酬システム 参加人数が20名、50名、100名と増えるごとに、上位入賞者が獲得できる「プロ対局チケット」や「マイキャラガチャ券」の枚数が最大10倍まで増加。コミュニティ全体で盛り上がるほど、全員の獲得チャンスが拡大します。

2. 涼宮麻由プロ限定リアルグッズ＆バレンタインギフト 上位入賞者には、本大会でしか手に入らない「涼宮プロオリジナルTシャツ」や「限定ハンドタオル」を贈呈。さらに「役満賞」として、役満を上がった先着5名様には涼宮プロ本人がセレクトした「特選バレンタインチョコレート」をお届けします。

3. 三麻東風戦によるスピーディーな対局展開 本大会は、展開が早くスリル満点な「三人麻雀・東風戦」を採用。短時間で勝負が決まるため、どなたでも隙間時間で上位入賞を狙うことが可能です。

■開催概要- 大会名： 涼宮杯2026- エントリー期間： 2026年2月4日（水）～2月9日（月）- 大会開催期間： 2026年2月9日（月）15:00 ～ 2月23日（月）14:59- 麻雀ルール： 三人麻雀東風戦- 参加費： 1,000雀ポイント（有償）- 参加方法： 「ジャンナビ」アプリ内、「ユーザー主催イベント」機能よりエントリー■涼宮麻由プロ プロフィール

麻雀界で多方面に活躍中。その高い雀力と親しみやすいキャラクターで、ジャンナビ内でも多くのファンを持つ人気プロ雀士。 公式X（旧Twitter）：@suzumiya_mayuh(https://x.com/suzumiya_mayuh)

■ジャンナビとは

「ジャンナビ麻雀オンライン」は21周年目を迎え、様々なプラットフォーム、デバイス端末で遊べるオンライン麻雀コミュニティのゲームです。

※詳細は『ジャンナビ麻雀オンライン』公式サイトをご確認ください

ゲーム情報

ゲームタイトル：ジャンナビ麻雀オンライン

ジャンル ：テーブルゲーム

対応プラットフォーム：PC/ Appstore/ Google Play(Android)/ NintendoSwitch(TM)/firetv

価格：基本無料＋アイテム課金 ※NintendoSwitch(TM)版は有料アプリ

公式サイト :https://www.jannavi.net/ja/

ダウンロードストア情報

Appstore：https://apps.apple.com/jp/app/id1316395545

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.winlight.jannavi_dot

Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000003443

firetv：https://www.amazon.co.jp/dp/B008KSI0VK/

ゲームSNS情報

ジャンナビ公式X(Twitter)：https://x.com/jannavi_pro

ジャンナビ公式 Facebook：https://www.facebook.com/JannaviMaster

ジャンナビ公式 Youtube：https://www.youtube.com/@ProJannavi_net

運営会社

企業名 ：株式会社ウインライト

公式サイト ：https://www.winlight.co.jp/