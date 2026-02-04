「管理職はなりたくない」は本当か？──500名調査で見えた“意外な実態”とは

株式会社日本マンパワー

日本マンパワーは、2025年10月に全国の管理職500名を対象に、管理職としての価値観や課題を探るアンケート調査を実施しました。管理職の役割が複雑化し、“管理職離れ”という言葉が語られる中、その実態を問い直すための調査です。

序論では「管理職になりたくない人が多いのではないか」「管理職は孤独である」といった一般的な仮説を設定しました。しかし実際に集まったデータから見えてきたのは、そうしたイメージとは異なる現実でした。

- 管理職を続けたい：44.4％- 管理職になりたいと思っていた：39.8％- 悩みを相談できる相手がいる：72.2％

“管理職は孤独”という定説を否定する結果となり、多くの管理職がチームメンバーや上司と連携しながら試行錯誤している姿が浮かび上がりました。

本調査では、管理職の充実度や成果に影響する要素として

「やりがい」「個性」「成長実感」

の3つに着目し、それぞれがどのように管理職の働き方や成果に影響するかを分析しています。

成果を出す管理職にはどんな特徴があるのか？

管理職としてのキャリアを前向きに捉える人は何が違うのか？

こうした問いにデータで迫った本調査は、企業の人材育成施策や管理職研修の企画に活かせるヒントが詰まっています。

