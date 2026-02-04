究極のMMORPG『レイヴン2（RAVEN2）』旧正月を祝う多彩なイベントを開催！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、究極のMMOPRG『レイヴン2（RAVEN2）』（開発：Netmarble Monster Inc.）において、旧正月を記念した大型アップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、旧正月限定の聖衣「【真紅の使者】聖衣1回召喚書」や「2026古代金庫」など、豪華報酬を獲得できる複数の期間限定イベントを開催いたします。

■ 黎明の庭園に挑戦しよう！「黎明の庭園」イベントダンジョン登場

旧正月仕様のイベントダンジョン「黎明の庭園」をプレイすることで、「黎明の福袋」を獲得できます。「新年メッセージ」はさまざまな報酬や「黎明の福袋」の製作に使用可能です。

「黎明の福袋」は伝説アイテムを使用すると、「黎明の糸」、「スペシャル聖衣/使い魔/ステラ1回召喚書」、「特別な聖遺物召喚箱」、「2026古代金庫」の中から1個を一定の提供割合で獲得できます。

■ 「黎明の庭園」ログインイベント１.

イベント期間中にログインすると、旧正月限定の聖衣「【真紅の使者】聖衣1回召喚書」や「黎明の福袋：高級」を獲得できます。さらに、14日間ログインすると「2026古代金庫」1個、 「黎明の福袋：英雄」1個、「金塊」26個が含まれた「黎明の庭園プレゼント袋」が受け取るができます。

■ スペシャル7日間ログインイベント

イベント期間中、7日間出席すると、多様な報酬をお受け取りいただけます。

1日目：レイヴン2スペシャルクーポン：装備

3日目：レイヴン2スペシャルクーポン：ステラ

5日目：レイヴン2スペシャルクーポン：ルーン

7日目：レイヴン2スペシャルクーポン：聖遺物

また、1月29日に配信した「レイヴン2 開発者ライブ」を通じて、2026年上半期のアップデートコンテンツを公開しました。番組にはNetmarble Monsterの開発室長 チョ・ドゥヒョン氏が出演し、ユーザーとリアルタイムでコミュニケーションを行いながら、上半期に実装予定の新クラス「ウォーロード」、新地域「バルトン」、サーバー統合、新規コンテンツ「使い魔遠征隊」、個人取引システムなど、今後のアップデート方針について紹介しました。

・2026年開発者ライブまとめのご案内

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/view/6/608

本アップデートの詳細は公式フォーラムでご確認ください。

・2月4日(水) アップデート詳細のご案内

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/view/7/627

『レイヴン2』は、公式フォーラムや公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・『レイヴン2』 公式フォーラム

https://ntiny.link/jp_Forum

・『レイヴン2』 公式サイト

https://ntiny.link/raven2_jp

・『レイヴン2』 公式X

http://ntiny.link/raven2_jp_x

・『レイヴン2』 公式YouTubeチャンネル

https://ntiny.link/raven2_jp_yt

・『レイヴン2（RAVEN2）』ダウンロードページ

https://ntiny.link/raven2ja

※上記のリンクはご利用の端末により、App Store（iOS）、Google Play（Android）、公式サイト（PC）へ自動的に遷移いたします。

◆『レイヴン2（RAVEN2）』とは◆

『RAVEN2』は、2015年に韓国ゲーム大賞を席巻した前作『RAVEN』の正式な続編で、『RAVEN』のアクション性を受け継ぎ、Unreal Engineで構築された最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特務隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。

◆『レイヴン2（RAVEN2）』ついて◆

［ タイトル ］ RAVEN2

［ ジャンル ］ ダークファンタジーMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年5月28日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. All Rights reserved.