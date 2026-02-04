【JAF関西】2月21日（土）万博記念公園にてJAFファンフェスタを開催！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）関西本部（本部長：久保尚平）は、2026年2月21日（土）に万博記念公園（吹田市）にて「JAFファンフェスタin万博記念公園」を開催します。

本イベントは、普段見ることのできない救援作業を間近で体感できる「ロードサービス競技会」を一般公開し、ご来場の皆さまにお楽しみいただける特別イベントも開催いたします。

～開催概要～

JAF全国ロードサービス競技大会2025 関西本部

日時

2026年2月21日（土）10時～16時

※雨天時は内容変更の可能性あり/荒天中止

会場

万博記念公園 お祭り広場

（吹田市千里万博公園）

主催

JAF関西本部

～イベント内容～

１.「JAF全国ロードサービス競技大会2025」において優勝を果たし、全国トップレベルの技術力を有した隊員が集結！迫力ある救援テクニックを披露します！

《救援デモンストレーション》

【1回目】12時15分～12時45分

【2回目】14時15分～14時45分

JAF全国ロードサービス競技大会2025 関西本部優勝メンバー救援デモンストレーション イメージ２.JAF関西本部所属のロードサービス隊員による競技会を一般公開！

《ロードサービス競技会》

【1回目】10時30分～10時55分

【2回目】11時15分～11時40分

【3回目】13時15分～13時40分

イメージ

日ごろ、みなさまのクルマを救援しているロードサービス隊員が、実際のロードサービス現場を想定し、救援技術に加え、接客スキルも含めた総合力を競い合う競技会を一般公開します！「レッカー吊り上げ作業」や「タイヤ交換作業」など、現場さながらの競技を実施します。

３.はたらくクルマの展示イメージ

本会場にJAFのロードサービスカーが大集結します！レッカータイプ(充電機材搭載)や車積載タイプ、シートベルトコンビンサーなどを展示します。迫力ある救援車両を背景に、写真撮影をお楽しみいただけます。

※警察のはたらくクルマも展示予定です。

４.「マモルヒーロー」による交通安全啓発ステージショーを開催！

JAFファンフェスタにマモルヒーローが初登場！

マモルヒーロー

楽しみながら交通安全について学ぶ、アクションと笑い満載のステージショーを開催します。ステージショーの合間には、会場内にてマモルヒーローと直接ふれあえる時間をご用意しています！

《ステージショー》

【1回目】11時45分～12時15分

【2回目】13時45分～14時15分

《グリーティング》

12時45分～13時15分

５.JAFブースの出展

子ども安全免許証の発行

交通安全のクイズに挑戦すると免許証そっくりのカードを発行します。お子さまの顔写真入りで作成でき、イベントの記念としてもお楽しみいただけます！

会場で「JAFファンフェスタin万博記念公園」オリジナル子ども安全免許証を取得しましょう♪

子どもロードサービス検定

イメージ

未来のロードサービス隊員集合！制服を着用して「安全対策」や「タイヤの取り付け」にチャレンジできます。

※対象：小学1～6年生

※要予約（JAFファンフェスタin万博記念公園 子どもロードサービス検定｜募集詳細｜JAFナビ(https://jafnavi.jp/jyyk/pa/detail.php?event_id=2700000128&_gl=1*10o03xo*_ga*MTM2OTEzODUxOS4xNzU5OTkwNTM1*_ga_7L9642ERG7*czE3Njg4MDc5OTYkbzU1JGcxJHQxNzY4ODA5NTkyJGoyOSRsMCRoMA..*_ga_PRL6T8CGHP*czE3Njg4MDg5MjIkbzk1JGcxJHQxNzY4ODA5NTkyJGoyOSRsMCRoMA..&_ga=2.263696329.47842178.1768791409-1369138519.1759990535)）

※雨天中止

レッカー車操作体験

ロードサービス隊員が現場で行っているレッカー操作を実際に体験することができます！

※体験時間は当日のご案内になります。

上記コンテンツのほか、マルシェ/キッチンカーの出展・スタンプラリーの開催・JAFアプリクーポン提示によるオリジナルノベルティのプレゼントなど、多彩なコンテンツをご用意しております。

～注意事項～

詳細はこちら :https://jaf.link/kansai2025-013JAFファンフェスタin万博記念公園 JAFナビ

※「JAFファンフェスタin万博記念公園」への参加には、万博記念公園への入園料が必要です。チケット購入時にJAF会員証提示で優待が適用されます。

※各コンテンツは予告なく変更となる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。