韓国発デイリーケア「IHOPE（アイホープ）」が博多マルイで期間限定ポップアップ

韓国の最新トレンドを日本で体験できるイベントを企画・開催する「KITERU」は、2026年2月13日（金）～2月19日（木）の7日間、博多マルイにて開催する「KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU」にて、自然由来成分の“やさしさ”と毎日続けられる“機能性”を両立したデイリースキンケアブランド「IHOPE（アイホープ）」を展開します。会場では、人気のヘア＆ボディケア製品を手に取って体験できるほか、期間限定の特別割引や購入者向けノベルティ特典もご用意しています。

韓国・江南エリアの主要百貨店で愛されるデイリーケアブランド

IHOPEは、自然由来成分の穏やかさと確かな機能性を兼ね備えたデイリーケアブランドです。韓国では、江南新世界百貨店フラッグシップストアをはじめ、アックジョン現代百貨店など江南の主要百貨店で取り扱われ、多くの支持を獲得しています。

オンラインでも、MUSINSAの姉妹プラットフォーム29CMに出店し、「IHOPE デイリーボディクリーム」「IHOPE デイリーボディウォッシュ」がビューティーカテゴリー総合ランキングで4位・8位にランクインするなど、高い関心と口コミが広がっています。

「デイリーボディクリーム」をはじめヘアケアも人気、ファミリー＆ベビーラインも展開

IHOPEは、家族みんなでシェアできる「ファミリーライン」と、新生児から使用可能な「ベビーライン」を展開。ライフスタイルや成長段階に合わせたケア提案を行っています。

巨済島産のツバキ種子と、IHOPE独自の水溶性ミネラルを掛け合わせた独自フォーミュラをベースに、忙しい20～40代の日常にフィットするヘア＆ボディケアを目指して開発されています。

ブランドを代表する「IHOPE デイリーボディクリーム」は、年齢を問わず愛用者が多い人気アイテム。加えて、頭皮をすっきり整えるスカルプシャンプー、ダメージヘアをなめらかに包み込むトリートメント、肌に心地よくなじむボディウォッシュなども、日常使いの定番として好評です。

博多マルイ期間限定ポップアップで体験

韓国で百貨店を中心に支持を得てきたIHOPEの製品を、福岡で直接手に取って試せる期間限定の機会です。会場では、特別割引に加え、購入者向けノベルティもご用意しています。

- イベント名：KFES ～1日韓国旅 in 博多マルイ～ powered by KITERU- 会場：博多マルイ3階、Bukett Selectedゾーン- 期間：2026年2月13日（金）～2月19日（木）- 主な内容：会場では、IHOPE（アイホープ）のヘア＆ボディケア製品を販売し、期間限定の特別割引と購入者向けノベルティ特典をご用意しています。

IHOPE 公式SNS : https://www.instagram.com/ihope_official/

KITERU 公式SNS：https://www.instagram.com/kiteru_official/

本件に関するお問い合わせ先

韓国の最新トレンドをいち早く日本で体験できるイベントを企画・開催する「KITERU」は、Blackship合同会社が運営しています。

E-mail：kiteru@blackship.tokyo