【食品業界向け】『食品表示における「デジタルツール活用」の最新動向』対面＆Webセミナーを3/3(火)に開催

株式会社サトー（本社：東京都港区、以下「当社」） は、2026年3月3日（火）に消費生活コンサルタントの森田 満樹 氏をお迎えし、『食品表示における「デジタルツール活用」の最新動向』をご講演いただきます。

本セミナーは、サトー田町本社（対面）とWebのハイブリッド開催をいたします。

対面参加の方には、終了後に森田氏への質問コーナー・ショールーム見学をご用意しています。

毎年ご好評いただいき、多くの方にご視聴いただいておりますので、お早めにお申し込みください。

このような方にオススメのWebセミナーです

食品業界の方で、

・食品表示の業務に携わっている

・今後の食品表示の法令化の動向が気になっている

・食品のデジタル表示を自社製品でどう取り組むべきかを知りたい

＜本セミナーの詳細・お申込みはこちら＞

https://info.sato.co.jp/lp/food/260303

近年の食品表示法改正により表示項目が増えたことで、表示スペースの確保や商品デザインへの影響など、多くの課題が生じています。

こうした背景から、食品表示のデジタル活用について消費者庁をはじめ食品製造の業界全体で検討されています。

本セミナーでは、消費生活コンサルタントの森田 満樹 氏を迎え、『食品表示における「デジタルツール活用」の最新動向』についてお話しいただきます。

また、サトーより「食品表示の未来と消費者との新しい接点をデザインする」と題してお話しいたします。

◎Webセミナー内容

セッション１「食品表示における「デジタルツール活用」の最新動向」（約45分）

スピーカー：消費生活コンサルタント 森田 満樹 氏

セッション２「食品表示の未来と消費者との新しい接点をデザインする」（約10分）

スピーカー：株式会社サトー サプライ事業本部 サプライ製品推進統括部

プライマリー製品推進部 小野瀬 智

◎セミナー概要

●開催日時：2026年3月3日（火）11:00～12:00

●開催方法：1. Web（Zoomを利用）

2. 対面

会場：株式会社サトー田町本社 26階会議室

東京都港区芝浦3丁目1番1号msb Tamachi 田町ステーションタワーN

JR山手線・京浜東北線「田町」駅徒歩3分（ペデストリアンデッキで駅直結）

都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩5分

田町駅からのアクセスはこちら(https://www.sato-global.com/content/dam/sato/corporate/content/global/ja/about/overview/access.pdf?_gl=1*wzukgk*_ga*MTU4MzE1MzIyMC4xNzYyNzQwMjk0*_ga_3Z9VLP17C3*czE3Njc5Mzg5NzgkbzckZzEkdDE3Njc5Mzg5NzkkajU5JGwwJGgw&_ga=2.247882948.212813695.1767577022-1583153220.1762740294)

●参加費 ：無料

●定員 ：1. Web：500名（先着順）

2. 対面：希望者多数の場合には、席数の都合により抽選といたします。

抽選結果は後日、事務局または営業担当よりご案内いたします。

●申込期限：1. Web：2月26日（木）

2. 対面：2月15日（日）

●備考 ：対面参加の方には、セミナー終了後に以下の特典をご用意しています。

＜特典内容＞

・森田氏を囲んでの会食（お弁当をご用意します）

・質問コーナー

・弊社ショールーム「S-cube」見学

（最新機器・ソリューションをご覧いただけます）

＜所要時間＞

セミナー終了後～14:00（予定）

●主催 ：株式会社サトー

◎お申し込みページ

◎お問い合わせ

株式会社サトー セミナー事務局 中川 grp-contact@sato-global.com

