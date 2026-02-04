次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」、世界トップクラスの半導体製造装置メーカー「東京エレクトロン」のリサーチ・カバレッジを開始

株式会社エンヴァリス

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下「当社」）は、東京エレクトロン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：河合 利樹、証券コード：8035、以下「TEL」）のリサーチ・カバレッジを開始することをお知らせいたします。

株式リサーチ・レポート配信プラットフォーム

https://ENVALITH.com(https://envalith.com)

サービスの特徴：独自の分析基盤を用いた、スピーディかつ網羅的な株式リサーチの提供

ENVALITH（エンヴァリス）に込めた想い

- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

エンヴァリスは、企業の可能性を最大限に引き出すという決意を込めた造語です。

Mission: 日本と世界の企業を照らし、輝かし続ける

Vision:企業の本質的な価値を見出し、あらゆる手段で世界へ伝え、高めていく

代表取締役社長 グローバル投資調査部門統括 河井 浩一のコメント

- En-（エン-）：「Enable」「Enrich」「Enhance」といった、能力を引き出し高めるポジティブな意。より良い未来を可能にする存在であることを目指します。- Val-（ヴァル-）：「Value」のみならず、経済的価値を下支えする「Valor（勇気）」や「Valid（正当な）」評価への願いを込めています。- -lith（-リス）：ギリシャ語で「石、岩」を意味します。揺るぎない一枚岩のような強固な基盤と、磨けば光る「鉱石」のイメージ、そして光を当てて価値を「発掘」する創造性を表現しています。

「世界をリードする圧倒的な技術革新で、デジタル社会の基盤を支えるTELのリサーチを開始できることを、大変光栄に思います。現代社会のあらゆる進化の源泉である半導体において、同社が提供する『世界初・世界シェアNo.1』の多角的な製造ソリューションを、テクノロジーの力で“語り部”として世界へ届けることは、まさに私が目指す資本市場のアップデートそのものです。今回のカバレッジを通じて、日本が世界に誇る『技術の結晶』としての本質的な価値を改めて市場に問い、日本市場全体の活性化と国際的な存在感の向上に寄与してまいります。」

本件に関するお問い合わせ先

