Ideascaleジャパン、SusHi Tech Tokyo 2026の公式アンバサダーに3年連続で就任

Ideascaleジャパン株式会社Ideascale ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：スバシンヘ・イスル、以下「IdeaScaleジャパン」）は、2026年4月27日（月）から29日（水・祝）まで東京ビッグサイトにて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス 「SusHi Tech Tokyo 2026」 において、3年連続で公式アンバサダーに就任することが決定しました。

Ideascaleジャパンは、SusHi Tech Tokyo が構想・立ち上げ段階にあった初期フェーズよりパートナーとして参画し、日本企業が直面するイノベーションの課題に対し、「一部の先進企業だけのものではなく、すべての企業が継続的にイノベーションに取り組める環境をつくる」ことを使命に、活動を継続してまいりました。今回の3年連続でのアンバサダー就任は、これまでの取り組みと、「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現する（Sustainable High City Tech）」という SusHi Tech Tokyo の理念への深い共感が評価されたものと受け止めております。

本アンバサダー活動を通じて、IdeaScaleジャパンは、スタートアップ、大企業、行政、アカデミアをつなぐハブとして、イノベーションを“特別な取り組み”ではなく“日常的な経営・組織活動”として根付かせ、日本発のイノベーションエコシステムのさらなる発展に貢献してまいります。

SusHi Tech Tokyo 2026について

「SusHi Tech Tokyo」は、「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現する」をコンセプトに、先進技術や多様なアイデア、デジタルノウハウを活用し、世界共通の都市課題を克服するための持続可能な価値を生み出す東京発のグローバルカンファレンスです。

開催日：2026年4月27日（月）～29日（水・祝）

開催形式：会場・オンラインのハイブリッド開催

会場：東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール（東京都江東区有明3-11-1）

公式サイト：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

【先着30名限定】SusHi Tech Tokyo 2026 チケット80％OFFのご案内

IdeaScaleジャパンでは、SusHi Tech Tokyo 2026 への参加を検討されている皆様に向けて、

先着30名様限定で、イベント参加チケットが80％割引となる特別オファーをご用意しております。

本特典は、IdeaScaleジャパンの公式ホームページからお申し込みいただいた方を対象とした、公式アンバサダー就任を記念した限定キャンペーンです。

SusHi Tech Tokyo に初めて参加される方はもちろん、国内外の最新イノベーション動向を効率的に把握したい企業・スタートアップの皆様にとって、非常に有意義な機会となっております。

※定員に達し次第、受付終了となります。

Web・SNS情報

SusHi Tech Tokyoイベント公式ホームページ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

Ideascaleジャパン株式会社ホームページ：https://ideascale.co.jp/

Ideascaleイノベーション・新規事業管理プラットフォーム：https://ideascale.co.jp/ideascale/

会社概要

社名

Ideascale ジャパン株式会社

英文社名

IdeaScale Japan, Inc.

所在地

〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

事業内容

イノベーション・マネジメントプラットフォーム「IdeaScale」の提供

および、企業・自治体向けのイノベーション推進支援、組織変革・新規事業創出支援

■本件に関するお問い合わせ先

Ideascaleジャパン株式会社

広報担当：広報部

Email: contact@ideascale.co.jp

SusHi Tech Tokyo 2025運営事務局

お問合せフォーム：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/inquiry/