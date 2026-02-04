【数量限定販売】じゃばら商品販売スタート。ゆらぎやすい季節に嬉しい、すっきりした香りと味わい
株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」は、2026年2月より、全国の店舗（一部店舗を除く）と公式オンラインショップにて順次、数量限定商品「じゃばら茶」「飲む黒酢 じゃばら」の販売を開始しました。ゆらぎやすい、これからの季節にうれしい「じゃばら」をおいしく毎日に取り入れてみてはいかがでしょうか？
愛媛県産じゃばらを使った じゃばら茶
じゃばら茶 950 円（税込）【数量限定】
お湯を注いだ瞬間に立ちのぼる爽やかな香りが魅力の果実茶。口に広がるキリッとした甘さと、軽やかな後味が心地よい一杯です。朝のスタートから夜のリラックス時間まで、日常にすっと馴染みます。
商品詳細はこちら :
https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fj00069
おすすめの楽しみ方
【お湯で】4～5倍でホットティーに
【炭酸で】食後や気分転換に
【かけて】ヨーグルトやアイスに
商品情報
商品名：愛媛県産じゃばらを使った じゃばら茶
価 格：950円（税込）
内容量：280ｇ
賞味期限：製造日より360日（開封前）
販売経路：久世福商店 店舗（一部店舗を除く）・公式オンラインショップ
販売期間：数量限定商品・売り切れ次第販売終了
飲む黒酢 じゃばら
飲む黒酢 じゃばら 698 円（税込）【数量限定】
じゃばらの酸味を、鹿児島県産米黒酢でやさしく整えた飲みやすい黒酢です。苦味やクセを抑えつつ、じゃばらの香りはしっかり。じゃばら初挑戦の方にも取り入れやすい味わいに仕上げました。
商品詳細はこちら :
https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fj00120
おすすめの楽しみ方
【基本】水・炭酸水で1：1
【割って】牛乳・豆乳でラッシー風に
【かけて】ヨーグルトやサラダに
商品情報
商品名：飲む黒酢 じゃばら
価 格：698円（税込）
内容量：250ml
賞味期限：製造日より180日（開封前）
販売経路：久世福商店 店舗（一部店舗を除く）・公式オンラインショップ
販売期間：数量限定商品・売り切れ次第販売終了
じゃばらは、和歌山県北山村原産の希少な柑橘。“邪気を払う＝邪払（じゃばら）”に由来し、お正月料理にも使われてきた縁起の良い果実です。しっかりとした酸味とほろ苦さが特徴で、香りの立ち上がりが良く、すっきり感のある味わいが魅力。季節の変わり目に選ぶ方も増えています。
※本商品は医薬品ではなく、病気の治療・予防を目的とするものではありません。
久世福商店
日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。
