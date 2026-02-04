株式会社ハートアップ　TOKYO PRO Market上場申請に関するお知らせ

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）がJ-Adviserを担当しております株式会社ハートアップが、株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所）が運営するTOKYO PRO Market（※）への上場申請を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

（※）TOKYO PRO Marketとは、東京証券取引所が運営する特定投資家向けの株式市場です。

株式会社ハートアップ 会社概要

上場予定日：2026年2月27日

代表者：代表取締役 辻榮 勇人

本店所在地：福岡県久留米市野中町53番地7

（上記は登記上の本店所在地であり実際の業務は下記の場所で行っております。）

最寄りの連絡場所：福岡県久留米市諏訪野町2378

設立：2015年2月

事業内容：放課後等デイサービスを中心とした、発達支援が必要な子どもたちへの療育支援事業

証券コード：510A

売上高：325百万円（2025年5月期）

従業員数：78名（2025年12月末時点）

拠点：福岡、佐賀、千葉

TOKYO PRO Market上場の背景

福岡県久留米市に本店を置く株式会社ハートアップ（以下、ハートアップ）は、児童福祉法に基づく障害福祉サービスである放課後等デイサービス事業を中心に、発達支援が必要な子どもたちを対象とした療育支援を行っています。

ハートアップが運営する「カラーズFC」は、サッカー療育に特化した放課後等デイサービスです。

「生きる力を育む」自立支援を最終目標に、サッカーというスポーツを通して子どもたちが楽しみながら主体的に社会性、非認知能力、そしてウェルビーイング（幸福）を育む、伴走型の療育プログラムを提供しています。

2026年2月4日現在、福岡県久留米市、柳川市、広川町、佐賀県鳥栖市、千葉県長南町を中心に事業を展開しています。

ハートアップは、今後のさらなる事業成長のために、上場を通じた社会的信用力・企業認知度の向上、ガバナンス体制の整備、人材採用力の強化を目的としてTOKYO PRO Marketへ上場を申請いたしました。

なお、ハートアップの上場申請詳細は、下記サイトをご参照ください。

（東京証券取引所：https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html）

（ハートアップ：https://hup2015.com/ir/）

日本M&Aセンターの上場支援実績

日本M&Aセンターでは、企業成長のさらなる促進・円滑な事業承継・一般市場への上場に向けた体制整備を目的にTOKYO PRO Marketへの上場支援に取り組んでおり、既存上場企業含め全国で100社以上のJ-Adviser契約実績があります。

また、2024年12月には、福岡証券取引所が運営するプロ投資家向け市場、Fukuoka PRO Marketの上場指導・審査を行うF-Adviser資格も取得いたしました。

ハートアップは、日本M&Aセンターが担当J-AdviserとしてTOKYO PRO Marketへの上場申請を行う第53号銘柄です。

日本M&Aセンターの上場後成長支援

日本M&Aセンターでは、TOKYO PRO Market・Fukuoka PRO Marketへの新規上場をサポートするだけでなく、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、海外進出や新規事業の創出はもちろん、適時開示のアドバイスや組織経営のモニタリングにいたるまで、上場後の成長支援に力を入れております。また、IPOを支援する監査法人、公認会計士、既存上場企業との連携もより一層強固にしながら、全国に“スター企業”を誕生させ、地域経済の活性化や雇用創出といった真の地方創生の実現に貢献してまいります。

（参考）TOKYO PRO Market 上場支援サービス：https://www.nihon-ma.co.jp/tokyopromarket/

