西日本高速道路株式会社

NEXCO東日本／NEXCO中日本／NEXCO西日本は、2026年度(2026年4月～2027年3月)において、予定されている次の工事について、工事規制予定をお知らせします。

【公表対象工事】

［路線］

・NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本の管理する高速道路

［公表対象期間］

・2026.4.1～2027.3.31 の間に実施を予定している工事

［条件］

・リニューアル工事や集中工事などの工事規制による渋滞を予測しているもの

・終日通行止めなど社会的影響が大きいもの



工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、各社の公式WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。各社では、渋滞などによるお客さまへの影響が最小限となるよう取り組んでまいりますが、お出かけ前には最新の交通情報をご確認いただき、迂回やお出かけ時間の変更などにご協力をお願いします。



※1 工事規制予定は、2026年1月末時点の予定であり、変更となる場合があります。

最新の情報は、各社の工事規制情報の掲載サイトをご覧ください。

※2 今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。



【各社の工事規制情報の掲載サイト】

▶NEXCO東日本

https://www.drivetraffic.jp/construction-regulation

▶NEXCO中日本

https://www.c-nexco.co.jp/construction/

▶NEXCO西日本

https://www.w-nexco.co.jp/traffic_info/construction/

≪別添資料≫

社会的影響の大きい工事規制予定 （1,112KB）

▶https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r8/0128a/pdfs/01.pdf

≪工事規制予定 公表路線≫

