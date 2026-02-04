日本中が緑色に染まるアイルランドのお祭り

アイルランド大使館セントパトリックスデーパレード東京

デミアン・コール駐日アイルランド大使が、2026年に日本で開催されるセント・パトリックス・デー関連イベントプログラムを発表しました。

アイルランドのナショナルデーである「セント・パトリックス・デー（3月17日）」は、アイルランドはもとより、世界中でも長年にわたって祝われています。日本においても、アイルランド発祥の人気イベント「ハロウィーン」とならび、楽しいことがお好きな皆様方の心をとらえております。

3月を通し、北海道から九州まで、日本各地を拠点に活動する多くのアイルランド関連団体の方々が、この世界規模の「緑色のお祭り」に加わり、セント・パトリックス・デーを祝います。東京・表参道では、「セントパトリックスデーパレード東京」が30周年を迎え、明るく活気に満ちた参加者たちが何千人もの観客を楽しませます。アジアにおけるセント・パトリックス・デー・パレードの中で、東京は最も長い歴史を持ち、最大規模を誇ります。また、代々木公園イベント広場では、10周年となる「グリーン アイルランド フェスティバル」が2日にわたり開催されます。音楽、ドリンク、フード、そして家族皆で楽しめるアクティビティなど、盛りだくさんのプログラムが予定されています。横浜と熊本ではパレードが20周年を迎え、アイルランドと日本の多くの友人やパフォーマーが参加します。この他、今年も日本各地で数々のパレードやイベントが予定されています。

大使はこう述べています。

「今年は、パビリオンが賞を受賞したExpo 2025大阪・関西万博や、四谷における新大使館ビル『アイルランドハウス東京』の開設を記念し実施した『アイルランドー日本2025プログラム』のレガシーをさらに発展させてまいりたいと思います。

また、今年のセント・パトリックス・デーを祝うにあたり、アイルランド交通省のショーン・キャニー国際・道路交通・物流・鉄道・港湾担当大臣をお迎えできることを楽しみにしております。キャニー大臣の来日は、アイルランドのナショナルデーを記念し、毎年この時期にアイルランド政府閣僚が世界各地を訪問する活動の一環です。大臣によるセント・パトリックス・デー関連イベントへの参加は、政治、経済を含む多岐にわたる分野においてアイルランドと日本の強いつながりを再確認する機会となっています。

日本各地で行われるセント・パトリックス・デー関連イベントの豊富さと多様性は、両国の絆の強さを物語っています。日本の皆様にも、緑色のものを身につけ、ご家族やご友人をお誘いあわせのうえ、様々なイベントに参加していただきたいと思います。場所を問わず、3月はともにセント・パトリックス・デーをお祝いしましょう！」

補足

セント・パトリックス・デー（3 月17 日）

アイルランドのナショナルデーで、5 世紀にアイルランドへキリスト教を伝えた聖パトリックにちなんだ祝祭。ニューヨークをはじめ、アイリッシュコミュニティの多い都市で祝われています。日本では、1992年に初めて「セントパトリックスデーパレード東京」が行われました。

日本におけるイベント

東京：3月15日（日）13時からは、アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン（INJ）主催の「セントパトリックスデーパレード東京」が表参道で開催されます。アジアで最も長い歴史を持ち、最大規模を誇る本パレードには、グランドマーシャルに率いられたマーチングバンド、ミュージシャン、ダンサー、そしてアイルランド・日本両国の特別ゲストが参加。もちろん聖パトリックも登場します！

横浜：有名な横浜元町ショッピングストリートが、緑色のものを身につけた多くの人たちでにぎわいます。3月14日（土）14時より始まる「セントパトリックデーパレード横浜元町」は、マーチングバンド、ミュージシャン、ダンサー、そしてアイルランドをテーマにした多くのグループにより構成され、老若男女を問わずご来場の皆様を温かくお迎えします。

スケジュール

2026年3月・4月を通し、多くのパレード、イベント、グリーニング（グリーンライトアップ）が、日本各地で開催される予定です。詳しくは、各イベントのウェブサイトやSNSをご覧ください。

セントパトリックデーパレード横浜元町グリーン アイルランド フェスティバルアイルランドフェスティバル in いわてまち伊達なアイルランド祭りセントパトリックデー名古屋セントパトリックスデーパレード 京都アイルランドフェスティバル in 大阪St. Patrick's Day in Kobe アイルランドフェスティバルアイリッシュ・フェスティバル in Matsueセント・パトリックス・デー パレード in 岡山Ireland Festival in HIROSHIMAセント・パトリックス・デイ・パレード熊本

■パレード・イベント

【関東】

3月7日（土）第1回セントパトリックデーイベント in 武蔵小山（東京都品川区）

3月14日（土）第20回 セントパトリックデーパレード横浜元町（神奈川県横浜市）

3月14日（土）第30回 エメラルドボール～チャリティ晩餐会～（東京アメリカンクラブ）

3月14日（土）～15日（日）第10回 グリーン アイルランド フェスティバル（代々木公園イベント広場）

3月15日（日）第30回 セントパトリックスデーパレード東京（表参道）

3月21日（土）セント・パトリックス・デー・千葉2026 アイルランドフェス&パレード（千葉県千葉市）

【北海道】

3月28日（土）セントパトリックスデーパレード in さっぽろ（北海道札幌市）

【東北】

3月20日（金・祝）アイルランドフェスティバル2026 in いわてまち（岩手県岩手郡岩手町）

4月11日（土）伊達なアイルランド祭り（宮城県仙台市）

【北陸】

3月21日（土）新潟セントパトリックスデー（新潟県新潟市）

3月22日（日）ふくいパトリックスデー（福井県福井市）

【中部】

3月21日（土）第21回セントパトリックスデーパレード名古屋 大須アイルランド祭り（愛知県名古屋市）

4月18日（土）～19日（日）トナリノ・グリーン・フェスティバル2026 名古屋（愛知県名古屋市）

【近畿】

3月7日（土）セントパトリックスデー京都（京都府京都市）

3月20日（金・祝）大阪セントパトリックデーパレードと交流会（大阪府大阪市）

3月21日（土）St. Patrick's Day in Kobe 2026 アイルランドフェスティバル（兵庫県神戸市）

【中国】

3月8日（日）アイリッシュ・フェスティバル in Matsue 2026（島根県松江市）

3月8日（日）セント・パトリックス・デー パレード in 岡山（岡山県岡山市）

3月14日（土）～15日（日）Failte go hEireann! ～アイルランドへようこそ～（島根県出雲市）

3月29日（日）Ireland Festival in HIROSHIMA 2026 ~Happy St. Patrick's Day~（広島県広島市）

【四国】

3月29日（日）セント・パトリックス・デー記念ライブ（香川県まんのう町）

【九州】

3月7日（土）第20回セント・パトリックス・デイ・パレード熊本（熊本県熊本市）

3月15日（日）セント・パトリックス・デーパレード in 福岡（福岡県福岡市）

■グリーニング（グリーンライトアップ）

よこはまコスモワールド大観覧車「コスモクロック21」

【関東】

3月1日（日）～31日（火）武蔵小山一番通り商店街（東京都品川区）

3月8日（日）～17日（火）葛西臨海公園「ダイヤと花の大観覧車」（東京都江戸川区）

3月8日（日）～17日（火）よこはまコスモワールド大観覧車「コスモクロック21」（神奈川県横浜市）

3月8日（日）～17日（火）木更津かんらんしゃパークキサラピア大観覧車（千葉県木更津市）

【中部】

3月8日（日）～17日（火）東名高速道路富士川サービスエリア大観覧車「フジスカイビュー」（静岡県富士市）

3月8日（日）～17日（火）名古屋港シートレインランド大観覧車（愛知県名古屋市）

【近畿】

3月8日（日）～17日（火）りんくうプレジャータウンSEACLE大観覧車「りんくうの星」（大阪府泉佐野市）

【中国】

3月8日（日）～17日（火）神戸淡路鳴門自動車道淡路サービスエリア大観覧車（兵庫県淡路市）

3月8日（日）～17日（火）しものせき遊園地はい！からっと横丁大観覧車（山口県下関市）

3月13日（金）～17日（火）日御碕灯台（島根県出雲市）

※上記の他にも、パレード、イベント、グリーニングが予定されています。最新のイベントリストはこちらから： https://www.ireland.ie/en/japan/tokyo/news-and-events/news-archive/2026-st-patricks-day-in-japan/

【関連ウェブサイト、ソーシャルメディア】

アイルランド大使館

ウェブサイト: https://www.ireland.ie/tokyo

大使館X: @IrishEmbJapan(https://x.com/IrishEmbJapan) | 大使X: @IEAmbJapan(https://x.com/IEAmbJapan)

Facebook: @irelandinjapan(https://www.facebook.com/irelandinjapan/) | Instagram: @irelandinjapan(https://www.instagram.com/irelandinjapan/)

アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン（INJ）

日本で暮らすアイルランド人やアイルランドにゆかりのある日本人メンバーで構成されるボランティア団体で、アイルランド文化を発信しています。INJが運営する「セントパトリックスデーパレード東京」は、アジアで最も長い歴史を持ち、最大規模を誇ります。

ウェブサイト: https://www.inj.or.jp/ | YouTube: https://youtube.com/user/IrishNetworkJapan

X: @injwebsite(https://x.com/injwebsite) | Facebook: https://www.facebook.com/groups/inj.nihongo | Instagram: @injtokyo(https://www.instagram.com/injtokyo/)

セント・パトリックス・フェスティバル

首都ダブリンで行われるアイルランド最大のセント・パトリックス・デーのフェスティバル。2026年は 3月14日（土）～17日（火）に開催され、17日（火）にはパレードを予定しています。

ウェブサイト: https://stpatricksfestival.ie/

X: @stpatricksfest(https://x.com/stpatricksfest) | Facebook: @StPatricksFestivalIreland(https://www.facebook.com/StPatricksFestivalIreland) | Instagram: @stpatricksfestival(https://www.instagram.com/stpatricksfestival)