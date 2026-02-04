「あなたの愛犬を現代アートに！」愛犬たちを色鮮やかに描く「EIJI TAMURA DOG ART」大丸福岡天神店にて、2月25日（水）よりオーダーイベント開催！特別な愛犬を永遠にアートで残す。

株式会社グレスティEIJI TAMURA DOG ART

2026年2月25日(水)～3月3日(火)、大丸福岡天神店 東館5階アートギャラリー（福岡県）にて、EIJI TAMURA DOG ART（田村英史・タムラエイジ／企業名：株式会社グレスティ 所在地：東京都渋谷区）のオーダーイベント"EIJI TAMURA DOG ART EXHIBITION"が開催されます。

「唯一無二の愛犬を、永遠に残す」 "THE ART OF MY DOG"

このイベントは、EIJI TAMURA DOG ARTの独特な世界観を身近に体験し、あなたの愛犬をカラフルなアートとしてオーダーできる貴重な機会です。

EIJI TAMURA DOG ARTは、独自の視点で犬という存在を捉え、アートとして昇華させるアーティストです。

作品は、犬が持つ魅力や個性、そして内に秘めた感情までも色鮮やかに描き出す。

伝統的な肖像画の構造をベースにしながらも、そこに大胆で革新的な表現を加えることで、観る者に強烈な印象を与える。豊かな色彩と力強い筆致によって、表情のわずかなニュアンスまで丁寧に描き込み、それぞれの犬が持つ「魂」と「個性」をキャンバスに刻み込んでいる。

作品には、動物と人との間に育まれる深い愛情と絆へのメッセージが込められており、観る者に温かな感動と喜びをもたらします。

EIJI TAMURA DOG ARTは、愛犬との想い出を「永遠のアート」として残すための作品です。

20代の頃、ニューヨークやロサンゼルスのストリートアートに触れ、独自のアートスタイルを確立したEIJI TAMURA DOG ARTは、カラフルでポップなタッチで愛犬たちを描き続けてきました。

彼の作品は、犬という存在が持つ無償の愛と豊かな表情を、鮮やかな色彩で表現しています。

あなたの愛犬を、EIJI TAMURA DOG ART独自の視点で捉え、色鮮やかにキャンバスに残す機会を提供します。

EIJI TAMURA DOG ARTは、カラフルな視覚的な美しさを超え、観る者に喜びと感動を提供し、動物への愛と敬意を称えます。大丸福岡天神店 東館5階アートギャラリーで開催されるこの個展に是非お越しいただき、彼の創造する犬のアートの世界をご堪能ください。

開催概要

EIJI TAMURA DOG ART EXHIBITION大丸福岡天神店 東館5階アートギャラリー

会 場：大丸福岡天神店 東館5階アートギャラリー

（福岡県福岡市中央区天神１丁目４－１）

会 期：2026年2月25日(水)～3月3日(火)

営業時間：10:00～20:00（※最終日は午後４時閉場）

お問合せ：大丸福岡天神店 ｜092-712-8181

アーティスト在廊日時：2月28日（土）・3月1日（日）

価格・オーダーの流れ

EIJI TAMURA DOG ARTEIJI TAMURA DOG ARTEIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F40EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F15、EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F15EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F15、EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F15EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F60EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F40[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4GVmGynUNCE ]

1 店頭にてサイズをご指定頂き、ご決済をして頂きます。

2 愛犬の写真を5～10枚程度、専用ページよりアップロードして頂きます。

3 制作期間 約5～6ヶ月（時期により変動します）

オーダーサイズは、F15・F30・F40・F50となります。

F50 （1167×910mm） \605,000（税込）

F40 （1000×803mm） \495,000（税込）

F30 （910×727mm） \385,000（税込）

F15 （652×530mm） \275,000（税込）



店舗などの壁画オーダーも受け付けております。

詳しくはこちらまで https://eijitamura.com

アーティストプロフィール

EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F40

POP ART DOG PAINTER

EIJI TAMURA DOG ART｜タムラエイジ

幼い頃から絵を描き始め、グラフィックデザイナーとしてのキャリアを経て、アート活動に専念したEIJI TAMURA DOG ART。彼のドッグアートは、自身の愛犬を描き始めたことからインスピレーションを受け、今では彼の作品の中心となっています。

ニューヨークや全国の百貨店、ギャラリーで個展を開催し、日本各地のカフェやインテリアショップでウォールアートを手がけるなど、EIJI TAMURA DOG ARTの作品は街中で広く親しまれています。

この愛情あふれる明るい表情の犬たちは、見る人の心に深い印象を残します。

EIJI TAMURA DOG ARTは、独自の視点で犬のアートを創造するアーティストです。彼の作品は、動物の魅力を捉え、その個性と感情を色鮮やかに表現しています。このアートは、伝統的な肖像画に革新的なツイストを加え、見る人に強烈な印象を与えます。彼は色彩の豊かさと力強い筆のストロークを使い、犬の表情の細かなニュアンスまでを捉えることで、それぞれの犬が持つ独特の魂と個性をキャンバスに映し出します。

それぞれの作品には、愛犬と飼い主との間に存在する深い絆と相互理解のメッセージが込められています。EIJI TAMURA DOG ARTは、単なる視覚的な美しさを超え、観る者に喜びと感動を提供し、動物への愛と敬意を称えるものです。

最近の主な活動

EIJI TAMURA DOG ARTEIJI TAMURA DOG ARTEIJI TAMURA DOG ART "Untitled"EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F40EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" Silkscreen & Acrylic Paint

2026

2月｜福 岡｜大丸福岡天神店 個展

2月｜広 島｜広島三越 個展

1月｜石 川｜DAIWA金沢 個展

2025

10月｜富 山｜大和 富山店 個展

9月｜神奈川｜バーニーズ ニューヨーク横浜店 個展

8月｜石 川｜Detail 個展

6月｜高 知｜高知大丸 個展

5月｜東 京｜バーニーズ ニューヨーク六本木店 個展

4月｜北海道｜札幌三越 個展

3月｜新 潟｜新潟伊勢丹 個展

2月｜広 島｜広島三越 個展

1月｜東 京｜新宿伊勢丹 プロモーションイベント

1月｜石 川｜DAIWA金沢 個展



2024

12月｜愛 知｜ジェイア一ル名古屋タカシマヤ プロモーションイベント

11月｜東 京｜阪急メンズ東京 プロモーションイベント

9月｜兵 庫｜大丸 神戸店 ART ART KOBE 出展

8月｜東 京｜ISETAN SALONE イベント

7月｜大 阪｜梅田阪急 個展

6月｜長 野｜軽井沢書店 個展

6月｜東 京｜ワイルドマジック 壁画ライブペイント

4月｜北海道｜札幌三越 個展

3月｜新 潟｜新潟伊勢丹 個展

3月｜福 岡｜大丸福岡天神店 個展

2月｜広 島｜広島三越 個展

2月｜東 京｜新宿伊勢丹 プロモーションイベント

1月｜石 川｜DAIWA金沢 個展

EIJI TAMURA DOG ART スタジオ情報

EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F40EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F30

THIS IS MY STUDIO

株式会社グレスティ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-31-18-305

https://thisismystudio.jp

EIJI TAMURA DOG ART リンク

WEB : https://eijitamura.com

Instagram : https://www.instagram.com/eiji_tamura

YouTube：https://www.youtube.com/@eiji_tamura

EIJI TAMURA DOG ART "Untitled" F50