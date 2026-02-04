東京都が推進する「東京女性リーダーズ応援ネットワーク」共同宣言賛同企業に参画しました

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）は、東京都が取り組む女性活躍・ダイバーシティ経営の推進に向けた「東京女性リーダーズ応援ネットワーク」の「東京女性未来フォーラム共同宣言」に賛同し、賛同企業の一員となりましたことをお知らせいたします。

約2か月後に迫る、2026年4月1日の法改正では、常時雇用する労働者の数が 101人以上の一般事業主及び特定事業主に男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表が義務となるため、それに関連した制度への注目が集まっております。当社では従来から、 実力主義を採用し、優秀な人材については、性別や年齢、年次に関わらず、管理職に登用、抜擢し、早期にマネジメントを含む幅広い経験を積める環境を整備してまいりました。実際に、20代で管理職に就く女性社員もおり「挑戦する女性に、無限の機会」が与えられています。そうした背景から今回の共同宣言賛同に至りました。

当社は企業の価値観の一つとして「やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織をつくる」という理念を掲げており、その実現のため、多種多様な経験・価値観・スキルを持ったやる気と能力のある従業員ひとりひとりのパフォーマンスが最大限発揮される職場環境を整備することが重要であると考えています。女性活躍推進も重要なテーマの一つと位置づけ、妊娠や出産・子育てといったライフイベントに寄り添う、多くの社内制度や福利厚生を導入しています。

導入中の主な両立支援制度

女性活躍推進の体制

当社では、多様な人材が最大限活躍するための「働き方」を「デザインする」ことを目的とした「ワークデザイン推進委員会」を設置しており、この委員会の分科会として「女性活躍推進ワーキンググループ」を設け、女性活躍を推進していく為の体制を整えています。女性活躍推進ワーキンググループでは、参画する女性社員が現場の声を吸い上げ、人事部と連携することで、女性が働きやすい環境づくりのための制度設計に反映させています。また、女性活躍推進の進捗状況及び重要な取り組みについては、取締役会を経て経営層に定期的に報告されます。

当社は今後とも、女性活躍推進を重要な課題の一つと位置づけ、「ライフステージを超えた挑戦の場をつくる」というテーマのもと、両立支援制度等の女性が働き続ける環境整備を推進し、管理職への女性登用の機会を増やすことで、女性活躍を推進していきます。そして、多様化するお客さまのニーズや社会課題に柔軟に適応するため、性別やライフステージの変化によらず、社員それぞれが正当に評価される、社会に必要とされる革新的な総合不動産会社を目指します。

共同宣言賛同企業へのインタビューに、管理本部人事部兼総務部課長 会見春香 が掲載されました

『仕事と家庭の両立のために大切なことは？ 会見春香さんにお話を聞いてみました。』

https://hataraku-josei.metro.tokyo.lg.jp/movie25003/

＜会見春香プロフィール＞

早稲田大学教育学部卒業後、2012年4月に新卒でオープンハウスグループに入社。不動産の仲介営業を経験後、入社4年目から情報システム部へ異動し、システム運用、教育周りの業務を担当。2回の産休・育休後、2022年5月から管理本部総務部へ異動し、現在はチームをまたいだ企画・プロジェクトを推進する「プロジェクト推進グループ」のグループ長を務める。

2024年より女性活躍推進ワーキンググループに参画するとともに、人事部に兼務し、女性社員向け研修や制度の企画、運用を担う。これまでに、職場のロリエの企画・導入、卵子凍結費用補助制度の運用設計などを担当した。

東京都が推進する「東京女性リーダーズ応援ネットワーク」について

人口減少社会の中で、豊かで多様性ある社会をつくるには、人口の半分を占める女性の力を最大限引き出していくことが不可欠です。

東京のみならず日本全体に女性活躍の輪を拡げていくため、これまで東京都が推進してきた様々な取組を「女性活躍の輪～Women in Action～」（WA）として位置づけ、気運醸成を進めていきます。

東京都では、女性活躍・女性登用に向けた経営者の意識や職場の文化の変革を促すため「東京女性未来フォーラム」を開催し、女性活躍・ダイバーシティ経営の推進に向けた共同宣言を行いました。

この宣言を実行していくため、「東京女性リーダーズ応援ネットワーク」として取組を展開しています。

共同宣言に賛同し、ともに取組を進める企業のネットワークを広げ、社会全体で女性活躍を推進していきます。

東京女性リーダーズ応援ネットワーク https://hataraku-josei.metro.tokyo.lg.jp/

