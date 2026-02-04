シェルパ、一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会（JADAA）に加盟し、2月9日開催のオルタナティブデータEXPO’ 2026に出展

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下「シェルパ」）は、一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会（Japan Alternative Data Accelerator Association、以下「JADAA」） に加盟したことをお知らせします。

また、加盟にともない、JADAA主催の国内最大のオルタナティブデータ関連イベント「オルタナティブデータEXPO’ 2026」に出展いたします。

加盟の背景と目的

JADAA は、オルタナティブデータ（※）の理解促進および利活用拡大を通じて、健全なデータエコシステムを創出および発展させることを目指す業界団体です。金融機関、データプロバイダー企業、研究機関など多様なステークホルダーが参画し、オルタナティブデータに関する理解醸成や利活用の促進、人材育成などを行うことで、エコシステム全体の育成に取り組んでいます。

（※）オルタナティブデータとは、従来の財務情報や市場データに加え、企業活動や社会・環境の実態を把握するために活用される非財務・非定型データを指します。

シェルパは、企業が経済性と社会性を両立させながら持続的に成長するためのサステナビリティ経営を支援しています。主力サービスであるサステナビリティデータ・プラットフォーム「SmartESG」などの提供を通じて、サステナビリティデータを含む非財務情報の活用を支援し、企業におけるサステナビリティ業務の標準化・高度化を実現しています。

近年、サステナビリティデータは、開示要請への対応に留まらず、投資判断や企業価値評価、対話・エンゲージメントの質を左右する重要な経営基盤となっています。その中で、オルタナティブデータは、サステナビリティ評価を補完・高度化するため活用される非財務・非定型データに位置づけられ、企業活動や社会・環境の実態をより中長期的かつ立体的に捉える手段として、資本市場においても活用が広がっています。シェルパは、サステナビリティデータ・プラットフォーム構想を掲げて事業を推進しており、企業のサステナビリティ推進の支援に加え、投資家や金融機関など評価側のサステナビリティ関連調査や投融資業務の効率化・高度化へと提供領域を拡大しています。こうした評価や対話の高度化においては、サステナビリティデータを補完する形でオルタナティブデータを適切に活用することが重要となります。

図：SmartESGが目指すプラットフォーム構造

こうした背景のもと、オルタナティブデータの健全な利活用を推進し、実務と制度の両面からエコシステム形成に取り組むJADAAの活動は、当社の事業思想や取り組みと重なる部分が大きく、このたびの加盟に至りました。今後は、協議会に参画する企業・団体との連携や知見共有を通じて、オルタナティブデータとサステナビリティをつなぐ実践的な取り組みに貢献していくことを目指します。

シェルパ・アンド・カンパニー代表取締役CEO杉本のコメント

このたび、一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会に加盟できたことを大変意義深く感じています。協議会が取り組む、オルタナティブデータの健全な利活用に向けた議論や枠組みづくりは、今後の産業や資本市場にとって重要な基盤になると考えています。当社は、JADAAへの参画を通じて、関係各社との対話や知見共有を深めながら、実務の側面からその発展に貢献していきます。

JADAA主催「オルタナティブデータEXPO’ 2026」に出展

今年は、特に生成AI活用の観点から、各会員企業からの事例を中心としたプレゼンやパネルディスカッションを中心に、ブースの展示やピッチマラソンなど充実したコンテンツが提供されます。シェルパは、同イベントに参加し、ブース出展を行います。ぜひ、お立ち寄りください。

日時：2026年2月9日（月）12:00開場、18:00終演

場所：東京ミッドタウン ホールA（住所：東京都港区赤坂9丁目7-1）

主催：一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会

URL：https://jadda-expo-2026.peatix.com/ （参加費無料・チケット申込みが必要です）

シェルパは、多様なステークホルダーとの連携や対話を通じて、サステナビリティ情報を企業価値につながる情報基盤として整備し、「利益とサステナビリティが融合する世界を実現する。」のビジョン実現を目指してまいります。

一般社団法人オルタナティブデータ協議会（JADAA）について

一般社団法人オルタナティブデータ協議会は、金融機関やデータプロバイダー企業、大学やシンクタンク等の研究機関が参画し、"デジタル化に伴い新たなデータが生まれる時代における「オルタナティブデータ」活用の担い手として、関連する全ての当事者が交流・学ぶことができ、信頼されるデータの利活用が進む健全なエコシステムの創出を推進し、日本経済の持続的な成長に貢献する"という理念のもと、2021年2月5日に設立されました。より多くの方々に「オルタナティブデータ」について知っていただき、安心してご活用いただくために、活用実績や投資対効果、学術研究、日本の法律をふまえた利用ガイドライン、活用に向けた必要スキルや職種の定義、その他業界の課題・論点等の様々な情報をイベントを通して発信しています。

公式サイト：https://alternativedata.or.jp/

会社概要

会社名：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表：代表取締役CEO 杉本 淳

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立：2019年9月

資本金：100百万円

事業：サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、サステナビリティ専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

- コーポレートサイト： https://cierpa.co.jp/- 採用サイト： https://cierpa.co.jp/recruit- SmartESG： https://smartesg.jp/